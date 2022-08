Albbruck vor 4 Stunden Vegetationsbrand möglicherweise durch Blitzeinschlag Feuerwehr kann Feuer in einem Waldstück bei Unteralpfen schnell löschen.

ARCHIV – Auf einem Fahrzeug der Bereitschaftsfeuerwehr in Bamberg ist der Schriftzug „Feuerwehr 112“ angebracht (Foto vom 28.10.2009). Die “112„ ist neben der 110 die bekannteste deutsche Telefonnummer. Aber nicht immer wird sie auch gewählt, um Notfälle zu melden. Jeden Tag gibt es etliche falsche Alarme bei der Feuerwehr. Das kostet die Löschmannschaften in Hessen Zeit – und die Steuerzahler viel Geld. Foto: David Ebener dpa/lhe (zu lhe-BLICKPUNKT vom 03.10.2010) +++(c) dpa – Bildfunk+++ | Bild: David Ebener