von Doris Dehmel

Anlass für eine kleine Feierstunde in der Firma Baustoff Eckert GmbH & Co KG war das 40-jährige Arbeitsjubiläum von Konrad Stoll. Dabei galt ihm der Dank der Geschäftsleitung für seine Treue zum Arbeitsplatz und neben der großen fachlichen Kompetenz auch die zuverlässige und angenehme Zusammenarbeit in all den Jahren. Nach der dreijährigen Ausbildung in der damaligen Niederlassung Bernhard Eckert KG, Baustoffe in Waldshut zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel, und der anschließenden Bundeswehrzeit nahm er seine Tätigkeit am heutigen Arbeitsplatz auf.

Neben dem Baufstoffverkauf übernahm er als Disponent die Verantwortung für den Fuhrpark und sorgt seit Jahren dafür, dass die bestellten Waren pünktlich beim Kunden ankommen. Für die hervorragende Leistung und die Loyalität dem Unternehmen gegenüber wurde der Dank mit einem Präsent und der Urkunde der IHK zum Ausdruck gebracht.

Auch Bürgermeister Stefan Kaiser ließ sich diesen besonderen Anlass nicht entgehen. Mit seiner persönlichen Gratulation verbunden war die Übergabe der Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg. Gleichzeitig hob Kaiser auch das große Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit in den Jahren als Gemeinderat und als Feuerwehr-Abteilungskommandant von Unteralpfen hervor.