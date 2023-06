Seit mehr als zehn Jahren bietet die Firma Elektro-Buck den Auszubildenden eine außerordentliche Schulung an. Jetzt kam es zu einem Ausbilder-Wechsel. Bernhard Huber, der bis zur Schließung der Papierfabrik dort vier Jahrzehnte für die Lehrlingsausbildung zuständig war, hatte sich um den beruflichen Nachwuchs der Firma Buck, dessen Firmenchef Roman Buck bereits sein berufliches Rüstzeug bei dem engagierten Ausbilder holte, gekümmert. So kam es, dass insgesamt 30 Auszubildende von dem pro Woche dreistündigen Angebot ihres Arbeitsgebers profitierten. Selbst Lehrlinge aus anderen Betrieben nutzten die Möglichkeit, sich hier weiterzubilden. Dabei war es für Bernhard Huber selbstverständlich, dem Berufsnachwuchs auch Tugenden zu vermitteln. Für ihn waren Freundlichkeit, Offenheit und Hilfsbereitschaft stets unverzichtbar. Für all seinen Einsatz dankte Firmenchef Roman Buck beim Abschied mit einem Präsent.

Bei Elektro-Buck wird das für den Berufsnachwuchs so wichtige Angebot weitergeführt. Karl-Heinz Langendorf, gelernter Elektroinstallteur und Meister in der Fachrichtung Elektrotechnik sowie diplomierter Berufsbildner für Lehrbetriebe, kümmert sich künftig um den Berufsnachwuchs.