von Doris Dehmel

Für andere da zu sein, machte sie glücklich. Nun hat Elisabeth Schäuble, geborene Kunzelmann, ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof gefunden. Die im Alter von 87 Jahren Verstorbene war eng mit ihrer Heimatgemeinde verbunden und ganz speziell mit der Pfarrei St. Laurentius. Mit fünf Geschwistern ist sie auf der elterlichen Landwirtschaft aufgewachsen, wo sie schon früh mithelfen musste. Lediglich während der Wintermonate konnte sie in der Tiefensteiner Fabrik ihr eigenes Geld verdienen.

Blick auf Lebensstationen

1956 gab sie Leopold Schäuble aus Unteralpfen das Ja-Wort. Vier Töchter wuchsen heran, die sich inzwischen um elf Enkel und neun Urenkel vergrößert hat. Mit dem Bau des Eigenheims kam der Umzug vom „Wihl“ auf die „Fluhe“ in Unteralpfen. Elisabeth Schäuble lag das ehrenamtliche Engagement am Herzen. 27 Jahre lang war sie aktiv im Pfarrgemeinderat und davon elf Jahre dessen Vorsitzende. 23 Jahre lang unterstützte sie ihren vor Jahren verstorbenen Ehemann im Mesnerdienst. Er war ihr immer auch Ratgeber und helfende Hand, als es darum ging, das alte Pfarrhaus in ein zeitgemäßes Haus umzugestalten oder Sanierungen an der Pfarrkirche vorzunehmen. Jahrzehnte war sie Mitglied bei den Unteralpfener Landfrauen, deren Kassiererin sie über 23 Jahre lang war. So lange es möglich war, beteiligte sie sich auch an den Aktivitäten der Senioren.