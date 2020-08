Albbruck vor 4 Stunden

Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen für Vorfall in der Schulstraße

Auf Zeugen hofft die Polizei im Zusammenhang mit einer UNfallflucht, die sich am Montagabend in Albbruck ereignet hat. Dabei ist an einem VW Polo ein Schaden von mehr als 1000 Euro entstanden.