von sk

In der Nacht zum Dienstag ist in Albbruck in eine Spedition eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte der oder die Einbrecher in die Büroräumlichkeiten, teilt die Polizei mit. Dort wurde ein Standtresor gewaltsam geöffnet. Das darin verwahrte Bargeld und möglicherweise auch mehrere Tablets wurden daraus gestohlen. Der Sach- und Diebstahlsschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Tatzeit dürfte zwischen 1 und 2 Uhr gelegen haben. Wer Verdächtiges im Gewerbegebiet beim Mühlbach in Albbruck wahrgenommen hat, soll dies bitte beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) melden.

Schopfheim: Fahrzeug auf Gegenfahrspur unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Dienstag gegen 14 Uhr auf der B 317 in Höhe der Ausfahrt Schopfheim-Fahrnau. Ein 81 Jahre alter Mann befuhr die Strecke mit seinem VW, als ihm in Höhe der Ausfahrt ein beiges Auto entgegenkam. Hierbei soll dieses bis zur Hälfte auf der Gegenfahrspur gefahren sein. Der 81-Jährige wich nach rechts aus und kam auf den Grünstreifen. Dort streifte er einen Leitpfosten. Nach einer Überprüfung konnte kein Schaden am Fahrzeug oder dem Leitpfosten festgestellt werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem entgegenkommenden Fahrzeug machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.