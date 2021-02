Albbruck vor 39 Minuten

Umweltfreundliches Bauen das Ziel: Im Neubaugebiet Eichhölzle II in Albbruck entstehen 42 Wohneinheiten

Das Albbrucker Baugebiet „Eichhölzle II“ zeichnet sich durch eine Vielfalt von Haus- und Wohnformen aus. Es liegt an der Hauensteiner Straße und zieht sich bis an die bewaldete Geländekante zur tiefer gelegenen B 34. Jenseits der Bundesstraße liegt das Areal für das geplante Kreisklinikum. An der Böschung zur B 34, wurde ein Lärmschutzwall mit integrierten Garagen angelegt.