Albbruck – Die diesjährige Meisterschaftsfeier im 3-Nationen-Cup der Crossfahrer hat der Stock-Car-Club Albbruck ausgetragen. Gäste der befreundeten und im Wettbewerb zueinander stehenden Vereine füllten die Gemeindehalle in Schachen, die zu einem Festsaal dekoriert worden war. Schließlich ebnete der rote Teppich den Siegern in den einzelnen Klassen den Weg auf die Bühne. Funktionäre und Rennleiter der internationalen Auto-Cross-Szene begleiteten die Fahrer, deren Vereinsheimat im schweizerischen Bure, Hochybrig, Neuenburg, Pfeffelbach und Albbruck ist.

Vorfreude auf die einzelnen Rennen, Enttäuschungen, Überschläge , Ausfälle, brenzlige Situationen, schöne Aufenthalte im Fahrerlager und Kontakte zu anderen Rennteilnehmer hätten auch in diesem Jahr die Meisterschaft bestimmt, versicherte der Vorsitzende des Stock-Car-Clubs Albbruck, Carlos Groß. Jetzt sei wie in jedem Jahr an der Meisterschaftsfeier an einem anderen Rennplatz all denen zu danken, die sich abseits der Piste eingeklinkt hatten, im unverzichtbaren Helferteam die Abläufe optimierten, so der Vorsitzende. Dessen Genesungswünsche an diejenigen gingen, die nicht an der Feier teilnehmen konnten oder nicht mehr dabei sein können.

Von den Videoaufzeichnungen der einzelnen Rennen begleitet war die Auflistung der Meisterschaftspunkte. Die Veranstalter erreichten 2023 respektable Ergebnisse. Oft war der Abstand sehr gering und entschied schließlich über die Platzierung auf dem Siegertreppchen. Auf diesem landete in der Jugendklasse ganz oben Max Steinberger aus Laufenburg.

In den weiteren Klassen gelang es den einheimischen Fahrern immer wieder, sich an die Spitze zu setzen oder zumindest einen guten Podestplatz zu erreichen. So kam es auch, dass Daniel Kalt als der Super-Cup-Gewinner mit 350 Punkten ganz oben auf dem Treppchen stand gefolgt von Markus Hilpert mit 328 Punkten.

Bis zu diesem Abend in der Albbrucker Gemeindehalle war für die Akteure noch völlig offen, wer die Clubmeisterschaft anführen wird. Hier zählt vor allem das Engagement innerhalb des Vereins. Zehn Plätze wurden prämiert. Angeführt wurde die Reihe von Mike Gabriel, der insgesamt 166 Arbeitsstunden geleistet hatte. Ihm folgten Timo Ebner, Daniel Kalt, Max Steinberger, Jan Gabriel, Marko Schwarz, Christian Burger, Dominik Stehlik, Christian Rieder, Dietmar Grambach.