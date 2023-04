Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Bucher Trachtenkapelle standen der Rückblick auf das Jahr 2022 und der Ausblick auf die nächsten Monate. Nach dem schwach besuchten Osterkonzert 2022 habe man ein erfolgreiches Sommerprogramm erlebt, wobei vor allem die Auftritte in Gutmadingen und Wietze sehr gelungen gewesen seien. Nach einem schlecht gelaufenen Kartenvorverkauf sei man mit Bedenken hinsichtlich der Besucherzahlen ins Oktoberfest gestartet, wobei am Ende alle Sorgen unbegründet gewesen seien, so der Vorsitzende Reiner Vogelbacher. Leider seien die beiden Theatervorstellung schlechter besucht gewesen als in der Vergangenheit. Trotz eines damit verbundenen kleinen finanziellen Einbruchs, gestiegener Strom- und Gaspreise sowie Reparatur- und Anschaffungskosten von Instrumenten, konnte Kassier Ralph Eckert dank verschiedener Spenden ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis vortragen.

Dirigent Reinhold Bauer appellierte an die Vereinsmitglieder, die Proben und Arbeitseinsätze ernst zu nehmen. Der musikalische Nachwuchs entwickelt sich laut Hannah Ackermann weiter: Derzeit seien 14 Zöglinge in Ausbildung, viele von ihnen wollten im laufenden Jahr das Junior-Bronze- und Silberabzeichen absolvieren. Sehr positiv sei die Fusion der beiden Jugendmusiken Buch und Birndorf gewesen, so Ralf Vogelbacher. Er freute sich, dass neuerdings auch Unteralpfen dazugehört. Neu in den Verein aufgenommen wurden Max Vogelbacher, Linus Kaiser, Sophia Nussbaumer, Kevin Schmidt, Sascha Ebner und Klaus Ney. Gemeinderat Alois Eckert dankte für die tatkräftige Präsenz der Trachtenkapelle und für deren Jugendarbeit.

In diesem Jahr ist das Oktoberfest mit Handwerkerhock, verschiedenen Musikvereinen, einer Brassband und einem DJ geplant. Die Freunde aus Wietze werden zu einem Gegenbesuch erwartet. Hallenwart Tobias Indlekofer betonte die Bedeutung der monatlichen Putzaktion im Musikerheim, in dem Thekenbereich, Küchenzeile und Spülbereich saniert werden sollen.