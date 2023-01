von Doris Dehmel

Schon bei der ersten Aufführung war der Birndorfer Bürgersaal ausgebucht und tags darauf kamen erneut viele Besucher.

Zu Beginn unterhielten die Sänger mit einer Liedfolge das Publikum. Nellie Ziegler am Klavier und Dagmar Reich mit der Panflöte hatten die instrumentale Begleitung übernommen, als das Lied „Junger Adler“ erklang. Mit „El Condor Pasa“ wurde ein Abstecher nach Brasilien gemacht und nach „Weit, weit weg“ mit dem „Kriminal Tango“ der offizielle Schlusspunkt hinter den ersten Teil des Abends gesetzt.

Viele der Besucher waren bei den vergangenen Traditionsveranstaltung des Birkinger Gesangvereins immer mit dabei und wurden auch in diesem Jahr erneut nicht enttäuscht. Welche Folgen sich schließlich aus einem Gewirr an Missverständnissen ergeben können, erlebte das Publikum in der Komödie „Residenz Schloss & Riegel“ von Winnie Abel. Dabei hätte die Auswahl der Akteure nicht treffender sein können. Alle spielten ihre Rollen bravourös und verstanden es, die Spannung bis zum Ende immer weiter anzuheizen.

Dass es sich um eine etwas ungewöhnliche Seniorenresidenz handelte, die ihnen ihre Nichte Sandra (Petra Haggemiller) vermitteln wollte, hatten Irmgard Krause (Helen Böhler) und ihr Ehemann Hermann (Walter Felbek) gleich beim Einzug festgestellt. Auffallend war der Umgangston des Schließers Kunz (Anton Sattler) mit den übrigen Bewohnern Kalle Huber (Volker Mell), dem Bad-Girl Jaqueline (Heidi Wassmer-Vogelbacher) und der Baronin Marlene von Heinrichs (Bettina Gerteis), die alle großen Respekt von dem gewalttätigen Boris Brandner (Armin Maier) hatten. Am Ende hatten allerdings alle nur ein Ziel: bald legal oder auf illegalem Weg aus dem Gebäude zu kommen, das sich schließlich als Gefängnis herausstellte.

Der Männergesangverein Frohsinn Birkingen wird in diesem Jahr 105 Jahre alt. Eine breite Auswahl an Liedern, auch mit kirchlichem Inhalt, hat sich zu einem reichhaltigen Repertoire zusammengefunden. Vor allem auch auf die kameradschaftlichen Aktivitäten im Verein wird großen Wert gelegt. Kontakt im Internet (www.mg.birkingen.de).