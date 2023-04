In der Hauptversammlung wählten die Iburger Teufelsknechte eine neue Vorstandsspitze. Raubritter Birgit Schmidt wurde zur ersten Vorsitzenden gewählt und Knappe Isabelle Haslinger als ihre Stellvertreterin. Münzknecht Manuela Schlachter wurde zur Kassiererin bestimmt und Federknecht Jenny Honkoop als Schriftführerin gewählt. Beisitzer sind Stefan Nussbaumer, Ralf Schmidt und Thorsten Schmid. Vom erfolgreichsten Jahr seit Gründung der „Iburger“ im Jahr 2017 sprach der bisherige Vorsitzende Thorsten Haslinger. Man hatte sich an verschiedenen Umzügen gezeigt, war bei der Freinacht in Dogern dabei und bei Nachtumzügen in Eggingen und Görwihl, stand beim Bunten Abend in Albbruck auf der Bühne und erlebte einen erfolgreichen Schmutzigen Donnerstag.

Auch außerhalb der närrischen Zeit waren die Iburger aktiv. Der Bucher Dorfflohmarkt war organisiert worden, am Albbrucker Dorffest und beim Weihnachtsmarkt war man mit einem Stand dabei. Beim Jubiläum der „Guggi-Bucher“ beteiligten sich die Teufelsknechte mit einem Imbissstand. Auch an der Gaudi-Rallye der Alb-Gaischter hatten sie ihren Spaß.

Seit Gründung des familiären Vereins war der scheidende Vorsitzende außerordentlich engagiert. Mit Herzblut sei er bei der Sache gewesen, lobte Gemeinderat Stephan Marder. Vor allem auch für Kinder habe es verstärkt Aktivitäten gegeben, wofür der Bücherschrank am Kindergarteneingang ein gutes Beispiel sei. Als Teil der Narrenvereinigung sind Birgit Schmidt und Isabell Haslinger im Organisationsteam des großen Narrentreffens am 20. und 21. Januar 2024 in Albbruck.

Pläne: Seit der Vereinsgründung ist es bei den Teufelsknechten Tradition, am 1. Mai zur Iburg im Albtal zu wandern. Auch das Jahr über wollen die Iburger Teufelsknechte aktiv sein. Geplant ist, an einem Menschenkicker-Turnier in der Region teilzunehmen, bei der Gaudi-Rallye mitzufahren und beim Albbrucker Dorffest und Weihnachtsmarkt mit einem Stand dabei zu sein.