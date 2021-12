von Manfred Dinort

In der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat Albbruck der Kostenfortschreibung für die Erweiterung und Sanierung der Gemeinschaftsschule Albbruck und der Vergabe weiterer Aufträge zugestimmt. Bürgermeister Stefan Kaiser verwies darauf, dass es sich dabei um das größte Projekt der Gemeinde handle, dass sich die Bauarbeiten im Zeitplan befinden und dass inzwischen ein kleines Richtfest gefeiert werden konnte. „Wir hoffen, dass es bald möglich sein wird, das Fest in einem größeren Rahmen nachzufeiern“, sagte er.

Die Schule Zum 1. September 2015 wurde in Albbruck die Gemeinschaftsschule eingeführt und die ehemalige Werkrealschule zum Auslaufmodell erklärt. Im vergangenen Schuljahr wurden an der Schule 420 Schüler unterrichtet, in acht Klassen Grundschule, zehn Klassen Gemeinschaftsschule und zwei Klassen der auslaufenden Werkrealschule. An der Schule unterrichten derzeit 36 Lehrer. Derzeit wird ein Großteil der Schüler in einer Containeranlage auf dem Schulgelände unterrichtet. Daneben gibt es noch die Schule im Ortsteil Buch mit vier Grundschulklassen und 90 Schülern. Da auch an dieser Schule derzeit Sanierungsarbeiten stattfinden, werden die dortigen Schüler seit zwei Jahren an der Schule in Unteralpfen unterrichtet.

Im Großen und Ganzen konnte der Kostenrahmen eingehalten werden, Nachträge seien lediglich bei den Rohbau- und Sanitäranlagen erforderlich gewesen. Anwesend war auch Armin Stoll als Vertreter des Planungsbüros Harter & Kanzler aus Freiburg, um über den Sachstand und die Kostenentwicklung zu berichten. Inzwischen wurden zahlreiche Gewerke ausgeschrieben, stellte er fest, „wobei wir von den Preisen her noch glimpflich davongekommen sind“.

Neue Herausforderungen

Allerdings seien zwei bis drei Themenfelder neu hinzugekommen, als es vorher angedacht war. So etwa beim Aushub, wo zahlreiche Leitungen berücksichtigt werden mussten, die die Arbeiten erschwerten und der Aushub aufgrund seiner Konsistenz nicht wieder verwendet werden konnte. Dann mussten statische Ertüchtigungen vorgenommen werden, um so die Stahlträger im Erdgeschoss weglassen zu können und auch der vorhandene Raum für die Lüftungsanlage musste ertüchtigt werden.

Zuschüsse machen Umplanung nötig

Bauamtsleiter Rainer Fechtig fügte hinzu, dass die Entlüftungsanlage von der Firma Binkert geplant wurde, um aber in den Genuss der Bundeszuschüsse in Höhe von 80 Prozent zu kommen, habe man die Planung überarbeiten müssen. Unter anderem musste dabei auf Fußbodenheizung umgestellt werden, eine zusätzliche Investition, die sich aber aus ökonomischer Sicht auszahlen werde. Hinzu kam das Abspritzen der Asbestanstriche, wodurch durch das Wasser das Staubaufkommen reduziert werden konnte. Auf Anfrage von Franz Brüstle (FWV) erklärte er, dass vom Landratsamt dagegen keine Einwände vorgebracht wurden und der asbesthaltige Abfall wie normaler Betonschutt entsorgt werden konnte.

Sachstand

In der weiteren Tagesordnung stimmte der Gemeinderat der Kostenfortschreibung und den sich daraus ergebenden Preiserhöhungen zu. Die Baukosten, die bisher auf 12,31 Millionen Euro veranschlagt waren, werden sich voraussichtlich auf 12,57 Millionen erhöhen, Mittel, die in der Haushaltsplanung 2022/23 zu berücksichtigen sind. Bisher wurden die folgenden Arbeiten zum Abschluss gebracht: die Kanalerneuerung und der Kanalneubau, die Rückbauarbeiten, die Rohbauarbeiten und die Schadstoffsanierung. Bei den Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten wurden alle Anbauten aufgerichtet und abgedichtet und ein Großteil der neuen und sanierten Flächen eingedeckt. Somit wurde das Ziel, das bestehende Gebäude und die Anbauten für den Winter dicht zu bekommen, erreicht, sodass im Januar mit den Installations- und Innenausbauarbeiten begonnen werden kann.

Die Kosten

Von den 12,57 Millionen Euro Baukosten wurden bisher, so stellte Armin Stoll fest, mehr als 80 Prozent der Arbeiten für 10,36 Millionen Euro vergeben. 2,12 Millionen Euro, unter anderem für Malerarbeiten, Akustikdecken und Böden, seien noch auszuschreiben und zu beauftragen.

Weitere Aufträge

In der Sitzung wurden weitere Aufträge mit Zustimmung des Gemeinderats vergeben. So Nachschläge über 129.000 Euro an die Firma Schleith aus Waldshut, die bisher für die Erd- und Rohbauarbeiten zuständig war. Weiter wurde die Firma tib Imbau aus Frickenhausen mit der Lieferung der raumlufttechnischen Analgen zum Angebotspreis von 246.087 Euro vergeben, die damit um 26.000 Euro über dem Kostenvoranschlag liegt. Allerdings werden diese Kosten in Höhe von 80 Prozent vom Bund gefördert, sodass mit einem Zuschuss von 180.000 Euro gerechnet werden kann. Der Zuschussantrag wurde Mitte Dezember eingereicht.