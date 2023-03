Der SV Unteralpfen und speziell dessen Tennisabteilung steht vor einer großen Herausforderung. Das in den 90er Jahren in Betrieb genommene Vereinsgelände hat sich bis heute kaum mehr verändert, obwohl die Mitgliederzahlen des einzigen Tennisclubs in der Gemeinde Albbruck erheblich angestiegen sind.

Heute werden 120 Mitglieder in fünf Aktivmannschaften, fünf Jugend-Spielgemeinschaften mit dem TC Görwihl und viele Freizeittennissport gezählt. Mit zwei Tennisplätzen wurde die Kapazitätsgrenze längst erreicht. So kamen Vereinsverantwortliche auf die Idee, den hinteren Tennisplatz um 90 Grad zu drehen und daraus einen Doppelplatz zu machen.

Dabei entstehen Kosten, die vom Verein alleine nicht zu bewältigen sind, obwohl ein Großteil der Arbeiten in Eigenregie ausgeführt wird. Unter der Leitung von Günter Baumgartner entwickelte sich auf dem bisherigen und neu hinzu gewonnenen Gelände eine richtige Großbaustelle, auf der alle entsprechend ihrer Talente zum Einsatz kommen.

Frauen schaufeln Erdreich und sind sogar an der Betonmaschine im Einsatz und unterstützen die männlichen Kollegen, die teilweise mit schwerem Gerät vor Ort sind. So wurde der vorhandene Zaun abgebaut, die Bruchsteinmauer in Eigenregie versetzt, Zu- und Ableitungen neu verlegt, Randsteine gesetzt und alles Notwendige vorbereitet, dass die Fachfirma für die weiteren Arbeiten loslegen kann.

Bis der neue Teil der Tennisanlage am 8. Juni eingeweiht und Training und Spiele fortgesetzt werden können, gibt es für die Vereinsmitglieder noch viel zu tun. Bürgermeister Stefan Kaiser lobte bei seinem Baustellenbesuch deren Eifer und dankte den Grundstücksbesitzern, die mit ihrem Entgegenkommen den Bau des neuen Doppelplatzes erst möglich machten.

Vereinsvorsitzende Sarah Baumgartner hofft, dass das Interesse speziell auch der Jugendlichen an der Tennisabteilung des SV Unteralpfen weiter anhält. Mit im Mai startenden Schnupperkursen soll der Vereinsnachwuchs für den Tennissport interessiert werden. Verbunden mit dem immensen Arbeitsaufwand, ist auch der finanzielle Aufwand.

Um diese durch Fördergelder und auch Zuschüsse der Gemeinde unterstützten Kosten schultern zu können, hat sich der Verein entschlossen um Tennisplatz-Patenschaften zu werben. Ab 25 einbezahlten Euro können Patenschaften einer oder mehrerer Parzellen erworben werden.