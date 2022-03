von Doris Dehmel

Gemeinsam haben sich Frauen aus den Pfarreien St. Josef Albbruck, Heilig Kreuz Birndorf und St. Laurentius Unteralpfen am Weltgebetstag zum Gebet getroffen. Während Sängerinnen vom Birndorfer Kirchenchor für den musikalischen Rahmen der Gebetsstunde sorgten, nahm Brunhilde Eckert mit ihren bebilderten Gedanken die Besucherinnen in der Albbrucker Pfarrkirche mit nach England, Wales und Nordirland, in die Länder, in denen die Frauen für dieses Jahr die Texte verfassten und auf unterschiedlichste Weise zum Ausdruck brachten.

Dabei schlossen sich die evangelischen und katholischen Frauen an diesem Abend ganz dem Zukunftsplan „Hoffnung“ an und erbaten gemeinsam den Segen Gottes für jeden einzelnen Menschen, die Gemeinschaft der Gläubigen unterschiedlicher Konfessionen, wegweisende Entscheidungen der Kirche und der Staatsmänner und vor allem auch für alle, die gerade in den neuerlichen Krisenzeiten Entscheidungen zu treffen haben. Die Gedenkminute am Ende des Gebetsabends galt vor allem den Frauen und Müttern, die mit den Kindern ihre Heimat in der Ukraine wegen des Krieges verlassen mussten und gegen ihre Hoffnungslosigkeit kämpfen müssen.