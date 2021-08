von sk

Auch trotz vieler ausgefallenen Veranstaltungen, wie etwa dem Alpfencup, kann der SV Unteralpfen in den vergangenen zwei Jahre eine erfolgreiche Bilanz ziehen, so Vorstand Organisation Manuel Ruf bei der Hauptversammlung.

Die vergangenen zwei Jahre seien durch die Corona-Krise sportlich zwar etwas ruhiger, jedoch nicht weniger arbeitsintensiv gewesen. Der Verein verkündete mit Stolz in seiner Pressemitteilung, dass die Arbeiten am Anbau der Anlage erfolgreich beendet wurden. Hier wies Ruf auf hervorragende Einzelleistungen hin, ohne die das Projekt nicht zu stemmen gewesen wäre. Des Weiteren können sich die beiden Herrenmannschaften über eine neue Ausstattung mit Trainingsanzügen freuen. Für die Zukunft plant der Verein eine Erneuerung der Dachfenster. Zudem sollen die Kabinen, die Toiletten und die Duschen des Vereinsheims modernisiert werden.

Aus sportlicher Sicht gibt es für den Verein auch überwiegend Gutes zu berichten. So kann Vorstand Sport Marius Korol mit Stolz 14 Neuzugänge, sowie die Zusagen der Trainer der Ersten und Zweiten Mannschaft für die kommende Saison vermelden.

Tabellarisch waren die Ergebnisse der vergangenen zwei Jahre für die Aktivmannschaften des Vereins hingegen eher durchwachsen. Die erste Mannschaft beendete eine schwierige Saison 2019/2020 auf dem siebten Platz und wurde in der abgebrochenen Saison 2020/2021 als Achter gewertet. Da sich der Kader jedoch derzeit in einem Umbruch befindet, ist Trainer Christian Schnurr optimistisch gegenüber den nächsten Jahren. Die zweite Mannschaft beendete die Saison 2019/2020 auf dem 8. Rang und wurde in der Saison 2020/2021 als Zehnter gewertet.

In der Jugendabteilung hatte Jugendleiter Lars Schröder eine wichtige Neuigkeit zu verkünden. So wolle man im Jugendbereich mit dem SV Buch und dem SV Albbruck enger zusammenarbeiten. Bei den Wahlen wurden David Flügel als Vorstand Sport, Frederik Albiez als Jugendleiter, Yannic Weinert als Schriftführer, sowie Fabian Max und Sebastian Marder als Beisitzer gewählt.