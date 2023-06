Der SV Albbruck feiert 100-jähriges Bestehen. Gleich mehrere Aktivitäten gibt es zu diesem Anlass. So wurde mit einem mehrtägigen Trainingslager der Aktivmannschaften in der Nähe der italienischen Partnerschaft Carmignano di Brenta gestartet. Nach einem gemeinsamen sportlichen Auftritt, der in einem Unentschieden endete, feierten die Gastgeber mit den Albbrucker Fußballern den Einstieg ins Jubiläumsjahr.

Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, stehen der Jugendfußball und der Familientag auf dem Programm. Am Samstag starten ab 8 Uhr die Freundschaftsspiele aller Jugendmannschaften von F- bis A-Junioren. Um 15 Uhr stehen sich die Albbrucker Aktiven und die Mannschaft aus Carmignani di Brenta gegenüber. Die italienischen Gäste werden teilweise am Freitagabend anreisen und dabei sein, wenn der Albbrucker Gewerbeverein zum sich jährlichen wiederholenden Sozialen Event vor dem Rathaus mit dem Wettbewerb im Sandburgenbauen einlädt. Am Sonntag startet um 10 Uhr der Familientag mit Attraktionen auf dem gesamten Sportplatzgelände. Kinderkarussell, Hüpfburg, Torwandschießen, Soccer Court und weitere Aktionen warten an diesem Tag bei freiem Eintritt auf die Kinder und Jugendlichen.

Vorsitzender Christian Kasper und sein Team freuen sich darauf, mit möglichst vielen Besuchern das Fußballfest zum Jubiläum des SV Albbruck feiern zu können. Das Festbankett zum Anlass des 100-jährigen Bestehens wird mit einer Vielzahl an geladenen Gästen am 15. Juli in der Gemeindehalle Albbruck genossen.