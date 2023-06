Der Gewerbeverein Albbruck veranstaltet am morgigen Freitag, 30. Juni, ab 18 Uhr vor dem Rathaus in Albbruck einen italienischen Abend. Dabei gibt es einen Wettbewerb im Sandburgenbauen. Daran können maximal zwölf Vereine teilnehmen. Sollte diese Zahl überschritten werden, dann entscheidet das Los, welche Teams teilnehmen können, dies schreibt der Gewerbeverein in einer Pressemitteilung. Eine Mannschaft besteht maximal aus sechs Personen. Aus den vor Ort angelieferten fünf Kubikmetern Sand sollen die Sandburgen gebaut werden. Hierfür stellt der Veranstalter die Grundausstattung mit Eimer und Sandspielzeug zur Verfügung.

Die Teilnehmer können aber auch eigenes Werkzeug wie Maurerkelle, Spachtel, Traufel, Fugeneisen, Pinsel, Wasserwaage und Gießkanne selbst mitbringen. Gleichzeitig dürfen drei Personen jedes Teams an der Sandburg bauen, die nach 60 Minuten fertiggestellt sein muss. Zu den vom Punktrichterteam festgestellten Bewertungen können die Vereine durch die Anwesenheit vieler Vereinsmitglieder in Vereinsshirt, Trikot oder mit dem Mitgliedsausweis Bonuspunkte für ihr Team sammeln. Die Sieger werden mit 500 Euro belohnt, die Zweiten mit 350 Euro, die Drittplatzierten mit 200 Euro und alle weiteren Teams mit je 100 Euro. Alle Beträge sind von den Gewinnern für einen sozialen Zweck einzusetzen.

Die Stimmung dieses italienischen Abends wird angeheizt durch die aus Italien kommende Partyband f3. Auch das kulinarische Angebot entstammt der kulinarischen Küche. Tagliatelle mit verschiedenen Soßen, Buchetta, Antipasti, Wein und Cocktails sollen die Besucher an ihren letzten Ferienaufenthalt in Italien erinnern oder die Vorfreude auf den kommenden Urlaub steigern. Unter den Besuchern werden auch Gäste aus der italienischen Partnergemeinde Carmignano di Brenta erwartet. Sie begleiten ihre Fußballmannschaft, die am Samstagnachmittag um 15 Uhr in einem Freundschaftsspiel gegen die Aktiven des SV Albbruck antreten.