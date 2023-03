Insgesamt 5727 Meisterschaftspunkte hatten die Fahrer vom Stock-Car-Club Albbruck im vergangenen Jahr beim Drei-Nationen Cup eingefahren. Dabei kam der Supermeister ebenso aus dem eigenen Verein wie neun Meister, sechs Vizemeister zwei Drittplatzierte und vier Fahrer auf dem vierten Platz. Sehr gut genutzt wurden die Trainingsmöglichkeiten auf der Rennstrecke im Schachener Sandgrubengelände.

Der Verein In diesem Jahr veranstaltet der Stock-Car-Club Albbruck am letzten Augustwochenende sein 42. Internationales Autocross im Schachener Sandgrubengelände. Mit zwölf Neuzugängen zählt der Verein heute 274 Mitglieder. Vereinsvorsitzender ist Carlos Groß, Telefon 0173 5279981

Vereinsvorsitzender Carlos Groß dankte allen, die sich in der Vorbereitung für das 41. Internationale Autocross mit über 200 Teilnehmern aus sechs Nationen eingeklinkt hatten, für den reibungslosen Ablauf der beiden Renntage sorgten und auch beim Aufräumen wieder mit dabei waren. Rennleiter Peter Lüttin freute sich über die erfolgreiche Jugendarbeit, die bereits in den Reihen der Aktiven Früchte trage. Für das laufende Jahr liegen bereits 15 Anmeldungen für das Jugendtraining vor. Ähnlich zufrieden wie der Rennleiter war auch Kassier Stefan Erdmann, der eine positive Bilanz vorlegen konnte.

Lob für das Engagement

Bürgermeister Stefan Kaiser lobt das Engagement des Stock-Car-Clubs, dessen Fahrer den Namen Albbruck weit über die Grenzen hinaustragen. Wenn die Gemeinde auch für die Infrastruktur Sorge trage, so liege es doch an den Vereinen diese mit Leben zu erfüllen, so Kaiser, der als Wahlleiter fungierte und rasch das Vorstandsteam zusammen hatte. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde erneut Markus Hilpert gewählt und Stefan Erdmann wird auch künftig über die Vereinsfinanzen wachen. Markus Schwarz wurde als zweiter Rennleiter bestätigt ebenso wie die Beisitzer Andreas Gäng, Timo Ebner, Walter Kern und Mark Schies. Neuerdings liegt die Verantwortung für die Festwirtschaft am Auto-Cross bei Larissa Edele.

Geehrt wurden in der Hauptversammlung auch die Clubmeister. Den Spitzenplatz nahm Timo Ebner ein vor Daniel Kalt, Max Steinberger, Christian Burger, Christian Rieder, Maik Anhalt, Dominik Stehlik, Karl-Heinz Dahm, Sandra Eberle.