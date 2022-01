von sk

Zwischen Donnerstag und Sonntag, 27. bis 30. Januar, ist ein steinernes Wegkreuz in der Waldshuter Gass in Unteralpfen mutmaßlich umgefahren worden. In Frage kommen dürfte ein größeres Fahrzeug, das das Kreuz beschädigt hat. Die Schadenshöhe an dem aus dem 17. Jahrhundert stammenden Kreuz ist noch unbekannt. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751/8316-531.