In aller Frühe waren Tschättermusik und Alb Gaischter am Schmutzigen Donnerstag zum Wecken unterwegs. Nach dem der närrische Bazillus in Schule und Kindergarten sich breit gemacht hatte, stürmten die Narren das Rathaus. Ihnen konnten die „närrischen Wiiber“ nach ihrem Besucht ins Stefans Kaiser Amtstube gerade noch entkommen.

Lautstark wurde der Bürgermeister aus seinen heiligen Hallen geleitet und zum Narrengericht auf dem Rathausplatz, wo sich das närrische Volk bereits versammelt hatte, vorgeführt. Da half es nichts, den Rathausschlüssel freiwillig abzugeben und mit entsprechenden Argumenten möglichst straffrei sich zurückziehen zu können.

Keine Gnade für den Bürgermeister

Zunftmeister Moritz Rotzinger hatte in seiner Anklage auf die vielen Baustellen in Albbruck hingewiesen, und den bislang vermissten Start des Krankenhauses in Albbruck bemängelt, sich mehr Aufmerksamkeit gegenüber den Albbrucker Fastnachtsfrauen gewünscht. Ein für alle Mal sollte gesagt sein, dass das Dorffest allen Albbruckern gehöre und so wie früher stattfinden müsse.

Auch meinten die Narren, dass sich der Bürgermeister um die kommende Neuwahl zu kümmern habe und nicht einen Handel mit gebrauchten Autos auf dem ehemaligen Gießereigelände betreiben solle.

Obwohl der Angeklagte meinte dass es auch Arbeit für die Zukunft brauche und somit für lange Zeit Arbeiten auf Baustellen notwendig seien, der Turm auf dem Papierfabrikgelände als Kunst aus der Vergangenheit zu betrachten sei und der Autopark in der alten Landstraße, dazu diene, dass in kommenden Zeiten mit ausschließlich E-Autos sich noch jemand an die Benziner und Dieselfahrzeuge erinnern könne.

Laufenburg Ab jetzt haben die Narren freie Bahn im Städtle Das könnte Sie auch interessieren