Seinen 80. Geburtstag feierte Hansjörg Bollinger aus Schaffhausen (CH) im Gasthaus „Hirschen“ in Birndorf. Bollinger blickt auf ein musikalisches Leben zurück. Stationen hiervon waren unter anderem die Knabenmusik Schaffhausen, das Schaffhauser Blasorchester, die Musikvereine Rheinheim, Aichen und Birndorf. Der Musikverein Birndorf spielte seinem Ehrendirigenten zu diesem Anlass ein Geburtstagsständchen. Bollinger war bis zuletzt Dirigent des Vereines und hatte im Herbst 2022 sein Abschiedskonzert gegeben, in welchem er zum Ehrendirigenten ernannt wurde. Er blickt auf zehn Jahre Dirigenten-Dasein in Birndorf mit viele schöne Erinnerungen zurück. Bollinger dankt für die schöne Zeit in Birndorf, in welcher sich eine tiefe Verbundenheit zu Dorf und Verein entwickelt habe. Die Grüße der Gemeinde überbrachte Gemeinderat Claus Schlachter. Er dankt für Bollingers Engagement, welches einen großen Teil zur lebendige Dorfgemeinschaft beigetragen habe.