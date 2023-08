Insgesamt 14 Teams mit 139 aktiven registrierten Radlerinnen und Radlern beteiligten sich in Albbruck am Stadtradeln, wo so insgesamt fünf Kubikmeter CO 2 vermieden werden konnten. Diese auf die Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg geförderte Aktion ging erfolgreich zu Ende. Die meisten Kilometer war mit 1363 Kilometern Walter Hausin vom Rathausteam Albbruck gefahren. Er wurde als Radlerfuchs beschenkt. Zum gleichen Team gehörte Josef B. Tröndle mit 1136 Kilometern, Ralf Buckel von den Hotzenflitzern mit 932 Kilometern, Thorsten Haslinger legte für die Bucher Pedalos 884 Kilometer zurück und Peter Indlekofer war auf 853 Kilometern für das Team Naturkita Waldzeit unterwegs.

Unterschiedlich waren die persönlichen Leistungen der Teilnehmer, die schließlich zur Platzierung der verschiedenen Teams führten. 4467 Kilometer brachten die Bucher Pedalos an die Spitze vor dem Team 100 Jahre SVA mit 4093 Kilometern, Rathausteam mit 4063 Kilometern, Naturkita Waldzeit mit 3488 Kilometern und Offenes Team Albbruck mit 2333 Kilometern. Der Gymnastikverein Buch schaffte 1997 Kilometer, die Hotzenflitzer 1959 Kilometer, das Team Brennbar 1282 Kilometer, die Hoggis 1098 Kilometer und das Team Albbruck 993 Kilometer. Auf den weiteren Plätzen waren das Team ABC, Albgaischter, Grund- und Gemeinschaftsschule und Furmisradler.

Bürgermeister Stefan Kaiser zog gemeinsam mit Claus Bächle, der im Rathaus für die Aktion zuständig war, eine positive Bilanz. Im Jahr 2021 hatten 82 Radlerinnen und Radler in 14 Teams 17.311 Radkilometer zurückgelegt. Im vergangenen Jahr waren es 91 Radler in 13 Teams, die 23.415 Radkilometer erreichten. Unter allen registrierten Teilnehmern wurden ohne Rücksicht auf die erreichten Kilometer bei der Verlosung die Preise gezogen. Der erste Preis, ein Gutschein über 50 Euro, ging an Ursula Hilpert, der zweite Preis und ein Gutschein für 40 Euro an Carmen Indlekofer. Den dritten Preis, ein Gutschein über 30 Euro, gewann Uli Göppert.