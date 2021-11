von Doris Dehmel

Im guten Miteinander zwischen Gemeinde und Bürgerschaft entstand der neue Birkinger Spielplatz. Auf dem Schindelbuck direkt neben dem Gemeinschaftshaus, dessen Freifläche mit weiteren Verbundsteinen noch optimiert werden soll.

Spenden helfen bei Realisierung

„Problemlos war es entsprechend, freiwillige Helfer zu finden“, versicherte Gemeinderat Michael Gertis, der die Arbeitseinsätze koordinierte. Für die Gestaltung des Platzes war Christian Ebner auf dem Rathaus zuständig. „Hier zeigt sich einmal mehr, dass gemeinsam viel erreicht werden kann“, so Bürgermeister Stefan Kaiser in seinem Dank an alle, die hier Hand angelegt hatten. Nur so sei es möglich, so einen Platz zu schaffen, der mit der notwendigen Einzäunung und der Beschaffung der Spielgeräte in einer Größenordnung von 50.000 Euro realisiert wurde.

Dank der erbrachten Menpower und der eingegangenen Spenden sei das gemeinsame Werk entstanden. Noch nie sei seitens der Gemeinde eine Bitte ausgeschlagen worden, wenn die entsprechende Mitarbeit angeboten wurde. Und dies wurde nach den ersten Planungen im Jahr 2019 und coronabedingter Einschränkungen auch in diesem Jahr in die Tat umgesetzt. Und auch wenn die Sachbeschädigungen in den Dörfern noch geringer ausfallen, als im Hauptort, so bat Bürgermeister Stefan Kaiser dennoch darum, auf dieses für die Kinder geschaffene Spielparadies ein besonderes Augenmerk zu werfen.