Ein Mal im Monat kommen Brunhilde und Harald Gräf und die 20 Jungscharkinder der evangelischen Kirchengemeinde zu Gruppenstunden zusammen, die im Zeichen der Jahreszeiten stehen, in denen aber auch aktuelle Themen im Mittelpunkt behandelt werden. So waren sie sich einig, das „Baumhausprojekt“ der Caritas zu unterstützen. Taschengeld wurde gespendet, mit musikalischen Auftritten und in Familien und im Freundeskreis gesammelt. Schließlich waren es 200 Euro. Dabei gab es viel über das Projekt zu erfahren, von dem speziell Kinder suchtkranker Eltern profitieren. Brunhilde Gräf (links) und Harald Gräf (rechts) freuten sich, gemeinsam mit den Jungscharkindern die Spende an Projektleiterin Regina Bachmann übergeben zu können. Bild: Doris Dehmel