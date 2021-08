von Doris Dehmel

Wegen der Corona-Pandemie ist das Vereinsgeschehen beim Albbrucker Schwarzwaldverein im vergangenen Jahr streckenweise zum Erliegen gekommen. Viele traditionelle Aktivitäten mussten abgesagt werden. 23 Wanderungen haben stattgefunden. Dabei legten 113 Teilnehmer 278 Kilometer zurück, die Wanderziele hatten acht Wanderführer ausgesucht.

„Von zwölf angesetzten Wanderung konnten neun Nachmittagswanderungen mit Robert Burkart stattfinden“, lobte Vereinsvorsitzender Joachim Weidler in seinem Dank an das aktive Ehrenmitglied des Vereins. Alle seien immer wieder überrascht, welch interessante Ziele je nach Wetter und Teilnehmerzahl spontan angesteuert werden.

An 19 Wanderungen hatte Selma Troll teilgenommen und dafür das Wanderleistungsabzeichen in Gold erhalten. An 15 Wanderungen war Julian Haas dabei, wofür sie das Abzeichen in Silber erreichte. Bronze erhielten Gerd und Alina Walprecht, die an 14 Wanderungen teilnahmen. Mit einem geringen Plus wurde das Vereinsguthaben aufgestockt.

Zu besseren Belichtung des Gewässers und zur Offenhaltung des Biotops im Mühlbachtal in Schachen hatten zwei Aktionen mit Unterstützung gemeindlicher Bauhofmitarbeiter stattgefunden, worüber Naturschutzwart Frank Makowka berichtete. Nachdem der bisherige Wegewart Pascal Weidler nicht mehr zur Verfügung stand, wurden seitens der Gemeinde mit Rainer Brutsche, Manfred Heimann und Robin Werner drei „Wegepaten“ gefunden, die sich künftig um die Erhaltung der 75 Kilometer langen Gelbe-Rauten-Wege kümmern.

Fusion mit anderem Verein möglich

Einstimmig beschlossen die Mitgliedern in der Hauptversammlung die Änderung der Satzung des Schwarzwaldvereins, Ortsverein Albbruck, in der auch ein Paragraf über eine mögliche Fusion und Verschmelzung neu aufgenommen ist. Wenn genau dieser Punkt momentan auch noch nicht spruchreif ist für den Albbrucker Ortsverein, so erinnerte der Vorsitzende Joachim Weidler doch daran, dass er nach mehr als 30 Jahren an der Vereinsspitze zum gegebenen Zeitpunkt für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehe. Sollte sich bis dahin kein Nachfolger finden, müsste nach einer anderweitigen Lösung für den momentan 139 Mitglieder zählenden Ortsverein gesucht werden.