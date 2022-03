von Manfred Dinort

Seit zwei Jahren dauern die Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule Albbruck an. Die Schüler sind derweil in einer Container-Anlage unterhalb der Baustelle untergebracht. Doch die Bauarbeiten ziehen sich und die Preise steigen. Im Gemeinderates stellten am Montag Vertreter des Planungsbüros Harter und Kanzler (Freiburg) die Pläne für die Neugestaltung der Außenanlagen vor. Bürgermeister Stefan Kaiser, der an Corona erkrankt war, verfolgte die Sitzung am Bildschirm. Vor Ort leitete sein Stellvertreter Günter Kaiser (CDU) die Sitzung, die im Bürgersaal Birndorf stattfand.

Der Schwerpunkt der Planungsarbeiten lag auf dem Bereich oberhalb der Schule mit den Bestandsparkplätzen. „In der alten Form würden die Plätze dem neuen Gebäude zu sehr auf die Pelle rücken“, so Planer Armin Stoll. Daher sei in der neuen Planung vorgesehen, den unteren Bereich der Parkplätze nach oben an die Straße zu rücken und den übrigen Bereich neu zu strukturieren. Dabei entstehe ein Zugewinn von zehn Parkplätzen, insgesamt 44. Ziel sei, die verbleibende Freifläche freundlicher zu gestalten, den Hang hinunter zum Gebäude zu begrünen und mit Sträuchern zu bepflanzen. Felix Eckert (CDU) empfahl, hier auch eine Ladestation für E-Autos einzuplanen.

Bild: Schönlein, Ute

Für den südlichen Bereich, auf der unteren Seite der Schule, ist angestrebt, die versiegelten Flächen weitestgehend zurückzubauen. Der breite Treppenaufgang zum Gebäude soll neu hergerichtet und behindertengerecht ausgebaut werden. Der Vorplatz beim Eingang wird asphaltiert, auch um den Kindern die Möglichkeit zu geben, Spiele aufzuzeichnen und zu malen. Eine Pflasterung, wie es Franz Brüstle (FWV) vorgeschlagen hatte, wäre dagegen für Kinder kaum nutzbar.

Die Kosten für die Außenanlagen bezifferte Stoll mit 614.000 Euro. Die übrigen Bauarbeiten liegen derzeit noch im Zeitplan, doch hätten sich inzwischen Engpässe abgezeichnet, etwa bei der Lieferung der Fenster und Türen. Das würde aber auch Verzögerungen beim Innenausbau nach sich ziehen, beim Einbau der Fußbodenheizung, dem Estrich, den Lüftungsanlagen und der Akustikdecken. Mit der Übergabe des Gebäudes sei daher erst Anfang nächsten Jahres zu rechnen.

Lothar Schlageter (FWV) stellte die geplante Gasheizung in Zusammenhang mit den russischen Gaslieferungen in Frage. Er erinnerte an seinen alten Vorschlag, eine Hackschnitzelheizung zu installieren. Ob jetzt nicht ein Umstieg die bessere Lösung sei. Daran hätte er auch schon gedacht, so Planer Armin Stoll, aber dazu sei es jetzt zu spät, die Leistungen seien schon allesamt ausgeschrieben und vergeben.

Auch Franz Brüstle (FWV) warnte: Die Lage könnte sich weiter zuspitzen und dann wären die Folgekosten deutlich höher. Es gehe jetzt auch darum, andere Heizungsanlagen auf ihre Zukunftsfähigkeit zu überprüfen. Bürgermeister Kaiser sagte: „Wir sind soweit fortgeschritten, dass wir nicht mehr zurückkönnen. Wir müssen schauen, dass wir zu einem Ende kommen, die Schüler, die in den Containern untergebracht sind, warten darauf.“

Weitere Auftragsvergaben: Die Einrichtung der Mensa mit Wartung der Geräte wurde für 142.530 Euro an die Firma Prohoga aus Villingen-Schwenningen vergeben. Die Malerarbeiten gingen für 67.670 Euro an den günstigsten Anbieter, die Firma Heinrich Schmid, Laufenburg. Allerdings lag hier der günstigste Anbieter immer noch um vierzig Prozent über den eingeplanten Kosten.

