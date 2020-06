von Doris Dehmel

Für die Jungen und Mädchen der Grundschule Buch ist das laufende Schuljahr ein Jahr der Veränderungen, das bereits mit dem ersten Schultag begann. Lange bevor Corona ein Thema war, mussten sich die Kinder umgewöhnen. Nach dem das Grundschulgebäude momentan einer absoluten Innenrenovierung unterzogen wird, kehrte in die bislang geschlossene Schule in Unteralpfen wieder Leben ein. Dieses veränderte sich allerdings mit den Corona-Auflagen für die Schüler ebenso wie für die Lehrkräfte. Diese freuten sich, dass neben der vom ersten Tag an geltenden Notbetreuung mit sieben Kindern nun ab dem 18. Mai zumindest die Viertklässler wieder in die Schule zurückkehren konnten.

Lehrkräfte stets erreichbar

Für die übrigen Grundschüler werden wie bisher regelmäßig neue Materialpakete nach Hause gebracht. Tägliche Arbeitsanweisungen gehen per E-Mail an die Kinder und zur Veranschaulichung hat das Team um Schulleiterin Anja Fabian eigene Lehrvideos und Audios erarbeitet, die den Schülern über eine Cloud zur Verfügung gestellt werden. Jederzeit sind die Lehrkräfte telefonisch oder per E-Mail oder auch bei Bedarf persönlich mit entsprechender Distanz ansprechbar. „Wir verschaffen uns über telefonischen Kontakt im persönlichen Gespräch mit allen Kindern und Eltern einen Eindruck und erfahren so mögliche Schwierigkeiten. Wir verlieren kein Kind aus den Augen“, versicherte Anja Fabian.

Ausreichend Platz für Kleingruppen

Die Schulleiterin ist froh darüber, dass es trotz der räumlichen Enge gelungen ist, durch die optimale Nutzung der Räume ausreichend Sitzplätze zu schaffen, um die vorgegebenen Kleingruppen unterrichten zu können. Jede der beiden Lerngruppen mit elf und zwölf Kindern hat einen eigenen Eingang zum Schulgebäude und die Möglichkeit, an eigenen Waschstellen die Hände zu reinigen, sodass unnötige Überkreuzungen und Wartezeiten vermieden werden können.

Konzept für die Zeit nach Pfingsten

Bis zu den Pfingstferien wurden die zwei Kleingruppen schwerpunktmäßig in den Fächern Deutsch und Mathematik und anteilig auch mit Sachkunde unterrichtet. „Wir haben bereits ein Konzept für die Zukunft nach den Pfingstferien erarbeitet“, versicherte Anja Fabian. Sie sei mit ihrem Team gut vorbereitet, personell ausreichend versorgt und freue sich auf die Rückkehr der Schüler. Aufgrund der räumlichen Begrenztheit sei für alle Lerngruppen Präsenzunterricht im wöchentlichen Wechsel als Schichtbetrieb möglich. Auch die Schulbuszeiten können passend zu den Unterrichtszeiten verlegt werden.