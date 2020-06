von Doris Dehmel

Der Konkurrenzkampf unter den Sportvereinen schließt eine gute Zusammenarbeit absolut nicht aus. Ein gutes Beispiel dafür sind drei Fußballvereine aus der Gemeinde Albbruck. Neue Gerätschaften anzuschaffen, belastet das Budget der Clubs. So kam der Vorsitzende vom FC Schachen, Heinz Gerteiser, auf die Idee, einen neuen Pflege-Traktor gemeinsam mit dem SV Albbruck und dem SV Buch anzuschaffen.

Die Sportanlagen aller drei Vereine sind in einem Top-Zustand und benötigen einen immensen Pflegeaufwand, der nur mit hohem ehrenamtlichen Engagement zu schultern ist. Künftig werden die drei Vereine den neuen Pflegetraktor Akrokid gemeinsam nutzen. Für die Anschaffungskosten in Höhe von etwa 30.000 Euro gab es Zuschüsse vom Badischen Sportbund sowie von der Gemeinde Albbruck. Die verbliebenen 10.000 Euro Restkosten teilen sich die drei Fußballvereine.

Nutzungsmodalitäten genau geregelt

Dabei sind die Nutzungsmodalitäten genauestens geregelt. Jeder Verein hat zwei Fahrer zu bestimmen. „Wir kümmern uns um den Traktor„, versicherte der Vositzende des FC Schachen, Heinz Gerteiser; dies beinhaltet die Wartung, Reparaturen, Service, den Kontakt mit Versicherungen und die TÜV-Abnahme. Geparkt wird der Traktor in der Garage der Schachener Fußballer. An die Zugmaschine können der vereinseigene Sand- und Düngerstreuer, sowie ein Aerifiziergerät (Hohlstacheln) und ein Rasenigel aus dem Bestand der beiden anderen Vereine angehängt werden.

Lob für Vereine

Die Koordinierung der Nutzung läuft über eine Whatsapp-Gruppe. Außerdem müssen die Einträge ins Fahrtenbuch exakt erfolgen, waren sich die Vereinsvertreter bei der offiziellen Inbetriebnahme einig. Bürgermeister Stefan Kaiser lobte bei diesem Termin das gute Zusammenwirken der Vereine untereinander. Hier würden die Fußballer ein Beispiel guten Miteinanders geben.

„Intakte Vereine sind in der Gesellschaft dringend notwendig und engagierte Vorsitzenden unverzichtbar“, so der Rathauschef. Wann immer die Gemeinde sehe, dass Vereine sich engagierten und nach Lösungen suchten, werde sie auch künftig ihre Unterstützung nicht versagen. Derzeit ruht der Spielbetrieb der Aktiv-Mannschaften. Leider muss auch das traditionelle Hotzenwald-Turnier des FC Schachen in diesem Jahr ausfallen.