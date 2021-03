von Doris Dehmel

Im Laufe des Jahres stehen bei der BUND-Ortsgruppe Albbruck in den unterschiedlichsten Bereichen Arbeitseinsätze an. Vorrangig wird die Teichpflege und –Vernetzung vorangetrieben, um den Amphibien ihren Lebensraum zu erhalten und auszubauen. So trafen sich in den vergangenen Tagen Mitglieder der Ortsgruppe gleich zu mehreren Aktionen auf der Auffüllfläche der Auinsel an.

Albbruck Platzkonzerte als Bereicherung: So erlebte der Musikverein Birndorf das Jahr 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Vor über 40 Jahren waren dort im Rahmen des Aubeckenbaus in Dogern verschiedene Ausgleichsmaßnahmen realisiert worden. Dabei wurden mehrere Teiche angelegt, deren Pflege seit Jahren in Händen der BUND-Gruppe liegt. Durch den vergangenen schneereichen Winter und dem damit verbundenen starken Schneebruch wurde die dortige Teichlandschaft arg in Mitleidenschaft gezogen. Während der Arbeitseinsätze außerhalb des Naturschutzgebietes mussten die abgebrochenen Baumteile und Äste aus dem Bereich der Teiche entfernt und deren Zugang wieder hergerichtet werden.