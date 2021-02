von Doris Dehmel

Voller Hoffnung auf einen baldigen, möglichst normalen, Schulalltag sind Schüler und Lehrer. Wie sich auch die Eltern ein Ende des Homeschoolings herbeisehnen, wartet auch Olga Gering, Schulsozialarbeiterin an der Albbrucker Gemeinschaftsschule auf den Tag, an dem sie ihr Homeoffice verlassen und mit den Schülern wieder in persönlichen Kontakt treten kann.

Als Olga Gering als eine der drei beim DRK-Kreisverband Waldshut beschäftigten Schulsozialarbeiterinnen im Oktober 2016 ihren Dienst an der Albbrucker Schule antrat und im Herbst 2019 aus der Familienpause wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, freute sie sich auf den direkten Kontakt mit den Kindern, Jugendlichen und deren Eltern.

Doch schon wenige Monate später veränderte der erste Lockdown schon die Rahmenbedingen. Alles sei nicht mehr ganz normal. „Die Schulsozialarbeit lebt von der Arbeit in den Klassen“, ist sich Olga Gering einig mit Michael Guldi, dem Leiter für soziale Dienste beim DRK Waldshut. Bisher angebotene Präventionsangebote und soziales Training außerhalb des Unterrichts konnten bislang nicht mehr stattfinden.

In Zeiten von Notbetreuung der Schüler ist die Schulsozialarbeiterin vor Ort anzutreffen und ansonsten über die modernen Kommunikationsmöglichkeiten täglich erreichbar. Vielfach sei ein „Gesprächsspaziergang“ der richtige Weg um außerhalb von Schule und Familie nach Lösungen für die unterschiedlichsten Probleme zu suchen. Trotz der neuen Herausforderungen und geringen Planbarkeit habe sie ihren Traumberuf gefunden.

Gerade die Beratung von Eltern, die vielfach auf Vermittlung der Lehrkräfte zustande komme, habe stark zugenommen, gerade in Zeiten, in denen Familiennähe für alle Generationen belastend und die Grundbedürfnisse wie Freizeit, Sport und Spaß wenig befriedigt werden könnten.