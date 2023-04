Der Albbrucker Waldkindergarten der oberhalb Kiesenbach und südlich von Birndorf liegt, feierte seinen ersten Geburtstag und gleichzeitig die Vorstellung der neuen Einrichtung. Wenn der Wettergott an diesem Tag auch tüchtig den Segen von oben schickte, kamen doch neben den „Waldkindern“ und ihren „Waldeltern“, viele interessierte Besucher. Die Kleinen führten mit Begeisterung ihre Gäste durch die Wiesen, zeigten ihnen den Matschhügel und machten auf viele kreative Dinge aufmerksam, die aus Naturmaterialien entstanden waren. Die Eltern hatten die Gäste mit Kaffee und Kuchen bewirtet und die Birndorfer Junggesellen hatten die Festwirtschaft übernommen.

Pfarrerin Heidrun Moser und Pfarrer Philipp Ostertag erbaten den Segen Gottes für die Einrichtung und die kleinen und großen Menschen die sich zwischenzeitlich in ihrem Kindergarten recht wohlfühlen.

Innerhalb der Überlegungen wie sich die Kindergartensituation in der Gemeinde weiter entwickeln soll wurden bereits im Jahr 2019 die ersten Überlegungen für die „Naturkita Waldzeit“ gefasst. „Dank der Bereitschaft der Eigentümer ihre Grundstücke der Gemeinde zu überlassen, konnte das Behördenprozedere in Gang gesetzt und der Bauwagen bestellt werden“, erinnerte Bürgermeister Stefan Kaiser. Mit dem Nachweis des Kindergartenteams mit der Kindergartenleiterin Carolina Wasmer, Natascha Kerep und Silke Werne, flatterte dann auch die Betriebsgenehmigung ins Rathaus. Schließlich waren für den neuen der insgesamt acht Kindergärten in der Gemeinde Gesamtkosten von 150.000 Euro entstanden. Nach den intensiven Vorbereitungen des Teams habe sich der Kindergartenalltag stetig weiterentwickelt und die Kinderzahl erhöht, so Carolina Wasmer. Die Natur wurde täglich auf Neue erlebbar und alle Feste im Jahreskreis hätten gefeiert werden können, so die Kindergartenleiterin, die allen dankte, die sich auch ehrenamtlich für die Ausstattung eingebracht hatten und immer wieder Unterstützung signalisierten.