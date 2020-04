von (raf)

Nach Angaben der Polizei hatte eine 72-jährige Autofahrerin aus Richtung Bad Säckingen gegen 10.30 Uhr nach links auf die L 154 abbiegen wollen und dabei einen entgegenkommenden Audi übersehen. Die Aufprallwucht war so heftig, dass die 72-Jährige in ihrem Skoda eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr aus dem Pkw heraus geschnitten werden musste. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 19-jährige Fahrer des Audi und sein 51-jähriger Beifahrer sollen nur leicht verletzt worden sein. Die Bundesstraße war bis zur Bergung der Fahrzeuge für fast zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Verkehrspolizei Waldshut (Tel. 07751/8963-0), sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.