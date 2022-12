von Doris Dehmel

Vor 53 Jahren kam der frühere Rektor Jürgen Munzert als junger Pädagoge nach Buch und vor wenigen Tagen kamen viele Wegbegleiter als Gratulanten zum 85. Geburtstag. Darunter war auch Bürgermeister Stefan Kaiser.

Viele gute Wünsche erreichten den Jubilar an seinem Ehrentag, der für ihn und seine Frau Agnes auch Anlass war auf die vielen Aktivitäten der letzten Jahrzehnte zurückzublicken. So freute sich der Leiter der Volkshochschule Buch besonders über das Ständchen der Flötenkinder deren Eltern er schon selbst unterrichtet hatte. Wenn die Bucher Grundschule, die er einst als „Volksschule“ Buch in der Kinder aus dem Dorf, Birndorf, Birkingen und Unteralpfen unterrichtet wurden, heute auch total saniert wurde, fühlt er sich mit ihr doch bis heute noch sehr verbunden und nicht zuletzt wegen dem jährlich wiederkehrenden Kerzenziehen in der Adventszeit oder den Töpferkursen, die im Frühjahr wieder aufgenommen werden sollen.

Den Vereinen sehr verbunden

Jürgen Munzert war den Vereinen im Dorf stets sehr verbunden. So war es ihm gelungen dem Wunsch der Fußballjugend zu realisieren und sich für den Bau des Fußballplatzes einzusetzen. Viele Jahre war er Vorsitzender des SV Buch und hatte sich als Geschäftsführer des damaligen Verkehrsvereins sehr stark im Landeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“. Alles wurde immer mit der Kamera festgehalten und archiviert. So hofft der Jubilar, dass es bald wieder möglich sein wird im örtlichen Gasthaus einen bebilderten Rückblick auf die letzten Jahrzehnte geben zu können, auf den sehr viele Einheimische längst warten.

Langeweile hat Jürgen Munzert nie gekannt und blickt auch heute voll Unternehmungsgeist in die die Zukunft. Als Reiseleiter hat er immer wieder Mehrtagesfahrten unternommen und die Mitreisenden mit seinem professionellen Wissen über Kultur, Historie und Natur begeistert. Der aus Limburg an der Lahn stammende Jubilar ist bis heute ein begeisterter Hobbygärtner. Er freut sich, mit seinen beiden Enkeln Aaron und Linus noch viele gemeinsame Aktivitäten unternehmen zu können.