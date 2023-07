Nach längerer Bauzeit und den damit verbundenen Schwierigkeiten, Handwerker zum richtigen Zeitpunkt zu finden und Materialien entsprechend dem Bedarf einsetzen zu können, ist die Sanierung der Grundschule Buch zu Ende gegangen.

„Trotz Corona haben die Bucher Grundschüler und das Kollegium die Auslagerung in das Schulgebäude in Unteralpfen gut gemeistert“, versicherte Rektorin Anja Fabian bei der Einweihungsfeier. Mit ihr waren sich alle Besucher einig, dass den Grundschülern jetzt in einer modernen Schule ausreichend Platz zur Verfügung steht und mit den entsprechenden Fachräumen der Unterricht vielseitig gestaltet werden kann.

Es sei eine an die Natur angedockte vielversprechende Schule, schilderte Schulrat Christian Dierkes seinen Eindruck und für Bürgermeister Stefan Kaiser war es auch ganz wichtig, dass die Schule ein fester Bestandteil im Dorf sei. Dies wurde auch durch den Auftritt des Gemischten Chors Buch deutlich, der die Feier – zu der auch die ehemaligen Schulleiter Jürgen Munzert, Meinrad Limberger und frühere Lehrkräfte gekommen waren, eröffnete. „Nachdem bereits vor einiger Zeit die Außenhülle saniert wurde, habe die Gemeinde für die Innenrenovierung, Medienausstattung, Schallschutz, Schulküche erneut zwei Millionen Euro investiert, so Kaiser. Mit dem Gebäude, in dem es hoffentlich Spaß mache zu lernen und zu unterrichten, aber auch zu spielen und Freundschaften zu schließen, zeige die Gemeinde, dass ihr die Zukunft der Kinder am Herzen liegt. Gut sei das Geld angelegt, so Kaiser, denn Bildung sei schließlich die beste Investition überhaupt.

Dank galt allen, die hier ein- und ausgehen, egal ob Lehrkräfte, Schüler, Lehrer, Besucher oder Kooperationen, die gemeinsam der Schule Leben einhauchen und sie zu einem Ort machen, an dem Erfolg und Spaß Hand in Hand gehen. Den Dank der Rektorin an alle, die sich in die Sanierung eingebracht hatten, ganz speziell an Bauleiter Walter Hausin und die geduldigen und verständnisvollen Eltern, gab die Elternbeiratsvorsitzende Nicole Eckert an Anja Fabian zurück. Sie sei überzeugt, dass die neuen Räumlichkeiten von den Lehrkräften gut genutzt werden und dazu beitragen, dass auch künftig alle Schülerinnen und Schüler hier lernen, spielen und die Nutzung der neuen Medien und der Schulalltag Spaß machen könne.