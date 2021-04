von Doris Dehmel

Die BUND-Ortsgruppe Albbruck ist praktisch das ganze Jahr über aktiv. Der Verkauf von heimischen Sträuchern läuft seit vielen Jahren mit steigendem Erfolg und führt dazu, dass die Nahrungsquellen für die Vogelwelt in den Hausgärten erhalten bleiben. Vorsitzender Franz Brüstle und sein Team kümmern sich um das Schneiden der Hochstämme, um so auch die Streuobstwiesen zu erhalten und nicht zuletzt wird durch das jährlich wiederkehrende Aufstellen des Froschzauns eine Vielzahl von Amphibien vor dem sicheren Tod durch den Straßenverkehr bewahrt. Immer wieder wurden in der Vergangenheit Teiche angelegt und so ein wichtiges Netzwerk unter den Feuchtgebieten geschaffen.

In den vergangenen Tagen wurden in der Gemeinde Albbruck entlang von Spazierwegen durch Mitglieder der BUND-Ortsgruppe mehrere Infotafeln aufgestellt. Sie sollen an expliziten Standorten über die ökologische Bedeutung von Hecken, extensiv bewirtschafteten Flächen, Streuobstwiesen, Bachläufen und Teichen über die Zusammenhänge in der Natur aufklären. „Jung und Alt haben so die Möglichkeit, sich zu informieren und mit der Natur auseinanderzusetzen“, erklärte der Vorsitzende der Albbrucker BUND-Ortsgruppe, Franz Brüstle. Im Bereich der Auinsel wird in Absprache mit der Radag auf Hinweistafeln auf dort vorkommende Biber und Singvögel hingewiesen.