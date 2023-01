von Doris Dehmel

Voraussichtlich werden die Abwässer von Waldshut künftig nicht in der Kläranlage des Abwasserzweckverbandes „Vorderes Albtal“ in Albbruck gereinigt. Während der Sitzung mit Verbandsvertretern von Albbruck, Görwihl und Dogern informierte Mario Bitsch vom Planungsbüro Weber Ingenieure das Gremium über das Gutachten zur Waldshuter Kläranlage mit dem Ergebnis, dass aus Kostengründen mit der Sanierung zu rechnen sei. Dies bedeutet, dass der Umbau der Kläranlage in Albbruck wie ursprünglich ohne Waldshut fortgesetzt werden kann. Bislang liege man, so der Planer, mit den angenommenen Kosten von 2.060.776 Euro und den in den Vergaben erzielten Werten in Höhe von 2.289.624 Euro noch im Rahmen. Ohne den Anschluss Waldshut berücksichtigen zu müssen, könne die Weiterplanung vorangetrieben und mit dem zweiten Abschnitt 2023 gestartet werden. Die Ausschreibung der Arbeiten wird im Februar erfolgen und für die Nachklärung, Hauptbereich und Schlammentwässerung soll Baubeginn im Herbst 2023 sein. Bereits fertiggestellt ist der Rohbau, in dem im Erdgeschoss die Unterbringung der Container und im Obergeschoss auch Sozialräume vorgesehen sind.

Nach dem einstimmigen Beschluss über die Jahresrechnung 2020 beschloss die Verbandsversammlung ebenso einstimmig den Haushaltsplan für das Jahr 2023. Dabei wird im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von 36.200 Euro gerechnet. Im Finanzhaushalt stehen Ausgaben aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.288.200 Euro. Ende 2023 wird mit einem Schuldenstand von 3,5 Millionen Euro gerechnet.

Für weitere drei Jahre wurde der Albbrucker Bürgermeister Stefan Kaiser zum Verbandsvorsitzenden gewählt. Ihm galt der Dank von Stellvertreter Carsten Quednow für die Verhandlungen mit der Karl Gruppe, der Eigentümerin der ehemaligen Papierfabrik und der Kläranlage. Nach zähen Verhandlungen ging das Klärwerk schließlich in den Besitz des Abwasserzweckverbandes über.