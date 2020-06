von Doris Dehmel

Die Sanierungsarbeiten im Innenbereich der Grundschule Buch sind in vollem Gange. Nach dem sich der Gemeinderat bereits 2018 mit der Sanierung befasste und der Umzug der vier Klassen in die frühere Ausstelle in Unteralpfen zum Schuljahresstart 2019 erfolgte, hatte sich das Genehmigungsverfahren länger als vorgesehen hingezogen.

„Bis die Klassenzimmer und Nebenräume in neuem Glanz erscheinen werden, wird sich das Jahr dem Ende zu neigen“, glaubt Seniorortsbaumeister Walter Hausin. In seinen Händen liegt auf dem Rathaus die Leitung des Projektes, an dessen Ende Kosten von über zwei Millionen Euro stehen werden. Völlig erneuert wird die Elektroinstallation, der Sanitär- und Heizungsbereich und viele gestalterische Arbeiten.

Als Alternative zu üblichen Heizsystemen und dem Einsatz von fossilen Brennstoffen entschied der Gemeinderat sich für die Wärmelieferung einer in der Nähe liegenden Bio-Gasanlage. Während die Klassenräume über den separaten Eingang im Erdgeschoss wie auch im Obergeschoss barrierefrei zu erreichen sind, wurde für ein neues behindertengerechtes WC ein Anbau vorgesehen. Entsprechend den Vorgaben wird dem Schallschutz Rechnung getragen und die Auflagen des Brandschutzgutachtens erfüllt.

„Wir werden die Beleuchtung auf LED ausrichten“, versicherte Walter Hausin. Ihm ist es auch wichtig, dass sich Schüler und Lehrkräfte hier gleichsam wohlfühlen können. Neu eingerichtet wird im Untergeschoss die Schulküche und der frühere Physikraum im bestehenden Anbau soll farblich erneuert und so neuer Nutzung zugeführt werden können. Auch das Sekretariat wird neu. Die EDV-Ausstattung werde nicht nur zeitgemäss sondern exakt auf die Vorstellungen von Anja Fabian und ihrem Team sein. „Die Detailplanung mit der Schulleitung funktioniert hervorragend“, so Walter Hausin.