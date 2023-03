Der Gesangverein Albbruck hat in seiner Hauptversammlung seinen geringen Mitgliederstand beklagt und damit verbunden auch die Befürchtung, dass es in absehbarer Zeit mit dem Verein zu Ende gehen könnte. Schon vor längerer Zeit hatte der Dirigent und Vorsitzende Hans-Joachim Huber angekündet, das das Herbstkonzert 2023 seine letzte musikalische Verpflichtung sein wird. Aufgrund der Einschränkungen in der Corona-Pandemie mussten einige Abmeldungen aus dem Verein hingenommen und in dieser Zeit auch Todesfälle in den Reihen der Aktiven beklagt werden. Immer noch hoffen alle, dass der Hilferuf nach neuen Mitgliedern noch gehört wird.

Feststehende Termine

Fest steht derzeit jedenfalls schon der gemeinsame Auftritt mit dem Gesangverein Hänner am Montag, 14. August, in dem Murger Ortsteil und am Samstag, 21. Oktober, in Albbruck. Gemeinsam möchten die beiden Chöre am Sonntag, 29. Oktober, außerdem beim Freundschaftssingen in Wehr dabei sein. Bereits im vergangenen Herbst standen beim gemeinsamen Konzert der beiden Chöre mehr als 30 Mitwirkende auf den Bühne.

Der von Gerhard Schreiber in der Hauptversammlung vorgetragene Kassenbericht ließ größere Einnahmen wegen fehlender Aktivitäten vermissen. So fiel auch der Rückblick von Protokollführerin Ingrid Wolpert eher bescheiden aus. Ein Probendurchschnitt von knapp 79 Prozent wurde erreicht, wobei neben dem Chorleiter selbst noch Markus Bay auf 100 Prozent kam.

Bürgermeisterstellvertreter Günter Kaiser sagte, wenn der Gesangverein aus der Vereinslandschaft verschwinde, würde innerhalb der Gemeinde Albbruck eine wichtige Säule des kulturellen Lebens verloren gehen. Gleich mehrere langjährige Vereinsmitglieder hat der Vorsitzende Hans-Joachim Huber für ihre große Treue ausgezeichnet. Seit 35 Jahren ist Ursula Mai Mitglied im Albbrucker Gesangverein, 20 Jahre Rita Leber und 15 Jahre Monika Bay, Andrea Oukit und Jutta Scheerer.