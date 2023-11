Zu Beginn des neuen Schuljahres, Mitte September, wurde nach dreijähriger Bauzeit das renovierte und erweiterte Gebäude der Grund- und Gemeinschaftsschule Albbruck in Betrieb genommen. Seitdem stehen die Schulcontainer leer, die während der dreijährigen Bauphase auf dem unteren Bereich des Schulareals entlang der Schulstraße aufgestellt waren. Hier waren zehn Klassen, Verwaltungs- und Computerräume untergebracht.

Vor Beginn seiner jüngsten Sitzung traf sich der Gemeinderat auf dem Schulareal, um sich ein Bild von den neuen Räumlichkeiten und der Ausstattung zu machen. Zu Beginn lud Bürgermeister Stefan Kaiser zu „einem kleinen Rundgang“ ein, der dann mehr als eine Stunde in Anspruch nahm.

Die eigentliche Einweihung, so erklärte der Bürgermeister, werde aber erst im nächsten Frühjahr erfolgen. Im Spätsommer sei dann auch ein „Tag der offenen Tür“ geplant, damit sich auch die Bevölkerung ein Bild von den Ausmaßen, Räumlichkeiten und der Inneneinrichtung machen könne. „Bis dahin werden dann auch die letzten Kinderkrankheiten des Neubaus, etwa im Bereich der Beleuchtung, behoben sein“, sagte er. Er verwies auch darauf, dass das 15-Millionen-Projekt in eigener Regie umgesetzt wurde, „um den Schulstandort Albbruck für die Zukunft fit zu machen“, auch in Hinblick auf das geplante Hochrhein-Klinikum und das neue Bebauungsgebiet auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik.

Erfreut äußerte er sich über den Zuschussbescheid, der vom Land für die Umstellung auf LED-Beleuchtung zugesagt wurde. Positiv sei auch, dass mit der Umstellung auf LED eine CO 2 -Einsparung von jährlich 474 Tonnen erzielt werde und die Stromkosten um 78 Prozent reduziert würden. Dann übergab er die Führung an Konrektor Michael Eichin, der für seinen Kollegen, Rektor Klaus Tritschler, eingesprungen war.

Beeindruckend waren die langen, freundlich gestalteten Gänge, die repräsentativen Eingangsbereiche und die hellen, freundlich eingerichteten Klassenzimmer. Auch das Mobiliar, teils in den Farben Rot, vermittelte einen freundlichen und gepflegten Eindruck. Die Decken wurden mit Elementen von Lignotrend verkleidet, die sich positiv auf das Raumklima und die Akustik ausgewirkt hätten. Dazwischen öffnet sich der Gang zu einem freundlichen Aufenthaltsraum mit einer Couch-Ecke, Tischen und Stühlen, um hier ein gemeinsames Arbeiten oder Kommunizieren zu erleichtern.

Im zweiten Stock gibt es eine helle Aula, die teils bestuhlt ist und Platz für rund hundert Besucher bietet. Hier gibt es auch eine kleine Bühne. Im gleichen Stock liegt die Mensa, die aber nur genutzt wird, um sich mit belegten Broten oder kühlen Getränken zu versorgen. Jedes Klassenzimmer verfügt über eine eigene, beleuchtete Garderobe. Die Zahlen in den Klassen liegen im Durchschnitt bei 18 Schülern. Die größte Klasse zählt momentan 24 Schüler, kein Vergleich zu früheren Zeiten, als in den Klassen oft mehr als 30 Schüler untergebracht waren. „Heute haben wir Klassengrößen, mit denen es sich gut arbeiten lässt“, bestätigte auch Konrektor Michael Eichin.

In der anschließenden Sitzung machte Gemeinderat Franz Brüstle (Freie Wähler) den Vorschlag, die Parkflächen der Schule mit einer PV-Anlage zu überspannen. Das sei prinzipiell ein guter Vorschlag, so der Bürgermeister, doch das Problem sei, dass das Leitungsnetz gar nicht mehr über die Kapazitäten verfüge, so große Mengen Strom abzunehmen. Er verwies auch darauf, dass schon vor Jahren alle öffentlichen Gebäude mit PV-Anlagen ausgerüstet wurden. „Damit haben wir ein Limit erreicht“, sagte er. Das gelte inzwischen fast landesweit, da brauche man sich keine Illusionen zu machen.