Das diesjährige Auto-Cross-Rennen im Schachener Sandgrubengelände reiht sich nun ein in die über 40 vorausgegangenen Veranstaltungen, die ohne besondere Vorkommnisse abgelaufen sind. Abgesehen von den Wetterverhältnissen sei alles planmäßig verlaufen, waren sich der Vereinsvorsitzende Carlos Gross und der erste Rennleiter Peter Lüttin einig. Der Stock-Car-Club Albbruck ist mit den Erfolgen seiner Mitglieder mit 23 Platzierungen hoch zufrieden.

Mit sieben ersten Plätzen, vier zweiten Plätzen und fünf dritten Plätzen wurde für den Stock-Car-Club Albbruck ein sehr gutes Ergebnis erzielt. In der Klasse 1 SE bis 1400 Kubikzentimeter lag Daniel Kalt am Ende auf dem dritten Platz, David Korol auf dem achten und Florian Mutter auf dem neunten Platz. Außerdem belegte Daniel Kalt in der Klasse SE bis 1800 Kubikzentimeter den ersten und Rene Kalt den zweiten Platz. Simon Heiss wurde Fünfter, Ralf Rüd holte sich den achten Platz.

Thomas Bühler siegte bei den Serienwagen über 1800 Kubikzentimetern. Mit Nils Götte an der Spitze folgte auf dem siebten Rang mit Paul Marder ein weiteres Vereinsmitglied aus Unteralpfen in der Klasse SE-Abarth bis 1600 Kubikzentimeter. In der darauf folgenden Klasse stiegen mit Markus Hilpert an der Spitze, Thomas Seiz auf Rang zwei und Dritter Michael Wiedensohler drei Vereinsmitglieder auf das Siegerpodest. In der Klasse Cross-Kart bis 889 war Dennis Anhalt auf dem achten Platz der Beste der einheimischen Fahrer. Dietmar Grambach lag in der Klasse Spezial-Cross über 889 Kubikzentimeter an der Spitze, gefolgt von Klaus Hilpert.

Bei den Spezial-Cross-Fahrzeugen bis 1600 Kubikzentimeter stand Timo Ebner ganz oben auf dem Siegertreppchen. In der Jugendklasse der zwölf- bis 16-Jährigen führte Luke Kaiser die Siegerliste an vor Ben Reissle und Nico Lütte. Zweiter wurde in der nächstfolgenden Jugendklasse Christian Tröndle.

In der Damenklasse landete als Erfolgreichste aus der Region Larissa Edele auf Rang drei.