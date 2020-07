von Doris Dehmel

Um nicht ganz in Vergessenheit zu geraten und alte Traditionen so gut es geht zu erhalten, verwirklichen immer mehr Vereine neue Ideen. Der Sportfischerverein Waldshut und Umgebung musste wegen der Corono-Auflagen in diesem Jahr auf sein seit Jahrzehnten übliches Fischerfest am Albbrucker Dreispitz verzichten. Um den Besuchern das gewohnte Angebot an abwechslungsreicher Unterhaltung und einem vielseitigen kulinarischen Angebot bieten zu können, war das räumliche Angebot auf dem vorhandenen Platz unmittelbar neben der Fischerhütte nicht ausreichend.

Dennoch wollten der Vereinsvorsitzende Gerd Albiez und seine Kollegen nicht ganz auf das Sommerereignis und den Kontakt zu den langjährigen Gästen und Freunden leckerer Fischköstlichkeiten verzichten. Bereits bestens im Fischräuchern erfahren und normalerweise immer am Gründonnerstag im Einsatz, boten die Sportfischer nun ihre geräucherten Forellen auf dem Parkplatz der Metzgerei Rotzinger an.

Zahlreiche Kunden machten von dem Angebot Gebrauch. Sie nahmen auch längere Wartezeiten in Kauf, um schließlich die geräucherten Forellen als spezielle Delikatesse für den heimischen Verzehr mitzunehmen. Waren die Sportfischer mit diesem Erfolg auch zufrieden, so vermissten sie doch die netten Gespräche und Begegnungen, wie sie es vom Fischerfest gewohnt sind. Alle hoffen, dass es 2021 zu einer Neuauflage desi Albbrucker Fischerfests kommen kann.