Lange Zeit schon hatte der Schwarzwaldverein Albbruck vergeblich nach weiteren Wegepaten gesucht. In der Hauptversammlung gab es zumindest für einen Teil des Wegenetzes eine positive Veränderung. Bernd Hufschmid hatte sich bereit erklärt diese Aufgabe zu übernehmen. Immer wieder sind die Wanderwege auch durch umgestürtzte Bäume schlecht begehbar, auch Stege müssen immer wieder erneuert werden. Bei einem Steg hat der Gemeindewerkhof die Arbeiten abgeschlossen, für den zweiten Steg liegt das Material bereit.

Insgesamt 39 Stunden wurden im letzten Jahr auf der 75 Kilometer langen Strecke der gelben Rautenwege zur Pflege der Standorttafeln aufgewendet. 19 Rauten, zehn Pfeile und 18 Kleber wurden ersetzt oder neu angebracht, so Wegepate Rainer Brutsche. Zum wiederholten Mal wurde ein Extraschild an der Bahnhofüberführung in Richtung „Alb-Steg“ angebracht.

Vereinsvorsitzender Jochen Weidler freute sich, dass keiner der 276 Teilnehmer bei den 31 Wanderungen auf 233 Kilometern Strecke zu Schaden kam. Aufgeteilt hatten sich die Wanderungen in 23 Halbtages- und sieben Ganztageswanderungen sowie einer sechstägigen Wanderwoche mit 18 Teilnehmern. Ein besonderer Dank galt Robert Burkart, der bei den von ihm geführten 15 Mittwochswanderungen die Teilnehmer immer wieder an interessante Plätze in der Region führte. Gut besucht war der Ausflug an den Schluch- und Titisee.

Neuzugänge gab es 2022 keine, so dass nach drei Austritten und einem Todesfall die Zahl der Mitglieder auf 126 zurück ging. Sechs Wanderleistungsabzeichen wurden vergeben: Gold ging an Selma Troll und Rosemarie Ebi, Silber an Alina und Gerd Walprecht, Bronze an Klara Mörgentaler und Robert Burkart. Dieser wurde, wie auch Josef Wehrle, für 40-jährige Vereinstreue ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Silber für besondere Verdienste erhielt der langjährige Kassierer und Wanderleiter Gerd Walprecht. Nach fast 30 Jahren nahm Wanderführer Karl Haas seinen Abschied.

Der Schwarzwaldverein Ortsgruppe Albbruck bietet auch in dieses Jahr wieder ein attraktives Wanderprogramm. Die Wanderwoche mit Hotelunterkunft wird in Buchholz stattfinden und von Robert Weber geleitet. Der Vereinsausflug ist am Montag, 7. August, geplant. Kontakt: swv-ov-albbruck-vorstand@t-online.de.