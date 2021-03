von Doris Dehmel

Es geht auch anders. Der Musikverein Birndorf hielt seine Hauptversammlung als Online-Videokonferenz ab. 80 Teilnehmer verfolgten dabei den Rückblick der Vorsitzenden Vanessa Müllek. Dabei hatten die Planungen für das Jahr 2020 die eigentlichen Aktivitäten bei weitem übertroffen. So war der Besuch des Traubenfestes in Meran ebenso vorgesehen wie eine erneute Teilnahme am Basel Tattoo oder ein Auftritt bei der Rothaus Brauerei.

Wegen der Corona-Beschränkungen mussten all diese Vorhaben gestoppt werden. Wie aus den Protokollaufzeichnungen von Karla Schlachter zu erfahren war, konnte der Musikverein dennoch zeitweise unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln einige Freiluftproben abhalten. Außerdem bereicherten einige Platzkonzerte die Atmosphäre im Dorf.

Finanzielle Einbußen

Über den finanziellen Ausfall verschiedener Festeinnahmen berichtete Petra Binkert. Wie vielen Vereinen fehlt auch dem Musikverein Birndorf der Gewinn aus dem Dorffest und darüber hinaus die Einnahmen vom eigenen Dorfhock. Im Blick in die Zukunft hat sich bereits für das im Jahr 2024 zu feiernde 100-jährige Vereinsjubiläum ein Komitee gebildet, das für die Organisation der Festlichkeiten zuständig ist. Vorrangiges Ziel des Vorstands ist, bald möglichst wieder den regelmäßigen Probenbetrieb aufnehmen zu können, verbunden mit kleineren Auftritten für die Dorfgemeinschaft.