Pfarrerin Heidrun Moser verabschiedet sich am kommenden Sonntag, 14. Mai, ganz offiziell in dem um 16 Uhr stattfindenden Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche von ihrer Kirchengemeinde. Sie gibt für diese die Verantwortung ab und geht in den Ruhestand.

Heidrun Moser absolvierte nach dem Studium in Stuttgart-Wangen ihr Vikariat. Durch den beruflichen Wechsel ihres Ehemanns in die Schweiz kam die junge Familie nach Albbruck. Gleichzeitig stand die junge Pfarrerin vor der ersten beruflichen Hürde. Zur württembergischen Landeskirche zählend, gab es für sie in Baden zunächst keine Diensstelle. Im schweizerischen Frick gab sie drei Jahre Religionsunterricht und wurde schließlich am 14. Juni 1992 von Paul Jäggi ordiniert.

Von Juli 1993 bis Januar 1996 versah Heidrun Moser im Ehrenamt in Albbruck während der Vakanz den Pfarrdienst, ehe sie schließlich von der badischen Landeskirche als Pfarrerin übernommen wurde und die Nachfolge von Hanfried Koch antreten konnte. „Ich habe mich hier gemeinsam mit meiner Familie, die sich in Albbruck um einen weiteren Sohn vergrößert hatte, bis heute sehr wohlgefühlt“, versicherte die scheidende Pfarrerin. Zunächst mit einer 50-Prozent-Stelle und als die Kirchengemeinde Görwihl hinzu kam mit in einer Vollzeitstelle hat Heidrun Moser die Gemeindearbeit mit Leben erfüllt und darüber hinaus sich weiter engagiert.

„Ich war nie der große Zampano in der Öffentlichkeit: Mein Ding war die Seelsorge“, versichert die engagierte Pfarrerin. Alle, die sie kennen- und schätzen gelernt haben, können dies nur bestätigen. So erinnert sie sich an die Arbeit mit den Spätaussiedlern aus Russland im Übergangswohnheim Stieg in Unteralpfen, wo es viele Erwachsenentaufen gab. Oder an die Asylbewerber aus dem Iran und Irak, die in Albbruck ein Domizil gefunden hatten.

Auf die Initiative von Heidrun Moser hin kam es zu Seniorenbesuchen und Gottesdiensten in den Albbrucker Senioreneinrichtungen und zuvor war sie während der Flüchtlingskrise 2015 im Cafe International Ökumenisch im evangelischen Pfarrgemeindesaal tätig. Wichtig war ihr stets die ökumenische Zusammenarbeit auch in Görwihl nach der 2012 erfolgten Fusion von Albbruck und Görwihl zu einer Kirchengemeinde. Eine Freude sei es bis heute für sie, dass die evangelische Glocke heute im katholischen Kirchturm läutet.

Auch hat Heidrun Moser im Kirchenbezirk zahlreiche Aufgaben übernommen. Von 1996 bis 2008 hat sie im Bezirksdiakonieausschuss mitgearbeitet und war Gründungsmitglied der grenzüberscheitenden Pfarrerbegegnung zwischen Baden/Brugg/Waldshut. Von 2000 bis 2019 war Heidrun Moser als Polizeiseelsorgerin im Landkreis Waldshut eine wertvolle Ansprechpartnerin, hat sich als stellvertretendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Kreistags engagiert und war Teil der Gottesdienstgemeinschaft mit Laufenburg in den Jahren 1998 bis 2017 und hat ab diesem Zeitpunkt die Vakanzvertretung in Laufenburg übernommen. Seit November 2022 gibt es die von Heidrun Moser forcierte Kooperation mit der Kirchengemeinde Waldshut bei der Jugendarbeit.