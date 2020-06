von Doris Dehmel

Nach seiner vierjährigen Tätigkeit als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck verabschiedete sich Pfarrer Hans-Joachim Greulich. Er wird in der 12.000 Gläubige zählenden Seelsorgeeinheit Emmendingen-Teningen eine neue Aufgabe übernehmen und ist bereits im Pfarrhaus in Heimbach eingezogen.

Musikalisch umrahmt war der Abschiedsgottesdienst von der Schola mit Melanie Bächle am Klavier. Seinem Wunsch entsprechend sollte es in der Sonntagsmesse, die Pfarrer Greulich gemeinsam mit dem Leiter der Seelsorgeeinheit Pfarrer Klaus Fietz und Diakon Wathek Matti gemeinsam zelebrierte, ein ganz schlichter Abschied werden.

Mit der Überreichung der großen in Bronze gegossenen Medaille der Seelsorgeeinheit mit Urkunde und einem Präsent brachte Pfarrer Fietz den Dank zum Ausdruck. Dabei würdigte er auch die Bereitschaft seines scheidenden Kollegen nach dem im vergangenen Jahr gefassten Entschluss die Seelsorgeeinheit zu verlassen doch noch bis zur Jahresmitte zu bleiben. Schließlich waren die Weißen Sonntage schon geplant und die längere Abwesenheit durch die Peru-Reise von Klaus Fietz bereits terminiert.

Doch Corona sorgte auch hier für Veränderungen, die dazu führen, dass die kirchlichen Feste bis hin zum Abschiedsgottesdienst in ungewöhnlicher Form stattfinden mussten. „Dir waren die Menschen vor allem im östlichen Teil der Seelsorgeeinheit mit den Pfarreien Albbruck, Birndorf und Unteralpfen sehr ans Herz gewachsen“, so Pfarrer Fietz. Wenn der Abschied auch auf eigenen Wunsch erfolgte, so werde er die in den vergangenen vier Jahren hier getroffenen Menschen sehr vermissen. „Ihr fehlt mir – lebt wohl“, meinte Hans-Joachim Greulich gerührt in seinen Abschiedsworten.