von Doris Dehmel

Die IG „Eine Welt“ in Albbruck lässt normalerweise keine Gelegenheit aus, um Geld für die Hilfsprojekte in Tansania und Brasilien zu erwirtschaften. Leider sind wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen bislang alle Aktivitäten ausgefallen und mit dem nicht durchführbaren Albbrucker Dorffest wird auch diese Einnahmequelle in diesem Jahr versiegen. Auch das bereits zur Tradition gewordene Hofladenfest bei der Familie Thoma in Birndorf konnte nicht in gewohnter Weise stattfinden.

Albbruck So unterstützen die Albbrucker Brasilien und Tansania Das könnte Sie auch interessieren

Doch Günther Schulz und seine Mitstreiter suchten nach neuen Ideen. Mit dem Verzicht auf eine gemütliche Festwirtschaft hatten Feinschmecker die Möglichkeit, ihre Paella abzuholen und daheim zu genießen. Ebenso gab es Torten und Kuchen zum Mitnehmen. War am „Ersatzhofladenfest“ selbst der Arbeitsaufwand eher geringer als üblich, so galt es doch hierfür eine eigene Logistik aufzubauen. Diese lag in der Zuständigkeit von Günther Schulz, der es trotz seiner körperlichen Einschränkung nicht nehmen ließ, das Helferteam zu unterstützen. Er hatte im Vorfeld den Telefondienst übernommen und täglich weitere Bestellungen notiert, um beim Verkauf Wartezeiten zu vermeiden und die vorgegebenen Abstandsregelungen und Hygienevorschriften einhalten zu können. „Die Besucher hatten sich bestens auf die derzeitigen Umstände eingestellt“, versicherte Brunhilde Eckert. Sie konnte am Ende über 100 ausgegebene Portionen notieren, deren Erlös in Hilfsprojekte fließen wird.