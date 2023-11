Vor einem halben Jahr wurde das ehemalige Kinderwohnheim am Unteralpfener Stieg von einem Orden aufgekauft. In das Gebäude zog eine junge Ordensgemeinschaft ein, die „Mütter vom Heiligen Kreuz“, die im Jahr 1976 in Tansania gegründet wurden. Jetzt richteten die Ordensfrauen drei Bauanträge an die Gemeinde. In dem ersten Antrag ging es um die Errichtung eines Satteldaches auf einer Flachdach-Fertiggarage. In dem zweiten Antrag beantragte die Ordensgemeinschaft eine Nutzungsänderung des ehemaligen „Collegium Musicum“ zu einem Kloster. In der Planung sind kleine bauliche Veränderungen im Innenbereich vorgesehen, wie zum Beispiel einige Wanddurchbrüche zur Vergrößerung der Räumlichkeiten sowie die Anlage von Fahrzeugstellplätzen im Außenbereich.

In einer dritten Anfrage, einer Bauvoranfrage, ging es um die Errichtung einer Kapelle auf dem Vorplatz. Sie soll einen überdachtem Eingangsbereich auf Seiten des Hauptgebäudes bekommen. Die geplanten Abmessungen: Hauptschiff 19 mal 13 Meter, Höhe 7 Meter, Chorraum 7,5 mal 8 Meter, Höhe 7 Meter, Sakristei 6 mal 6,5 Meter , Höhe 3,25 Meter . Seitens des Albbrucker Gemeinderates gab es keine Einwände, die Zustimmung erfolgte einhellig.