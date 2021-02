von Manfred Dinort

Im Wappen der Gemeinde Albbruck ist eine Bogenbrücke abgebildet, eine Brücke aus roten Quadersteinen, darüber zwei Tannen, darunter das Wasser der Alb. Um welche Brücke handelt es sich dabei? Gab es wirklich eine Brücke in dieser Optik? Wo ist sie gestanden? War es die Eisenbahnbrücke, die im vergangenen Jahr abgerissen wurde? Oder hat die Abbildung vielleicht doch nur einen symbolischen Charakter? Im Zusammenhang mit dem Abriss der Bahnbrücke 2020 wurde die Vermutung geäußert, auf dem Wappen sei genau diese Brücke abgebildet. Also ein Grund mehr, die alte Brücke zu erhalten und sich gegen einen Neubau zur Wehr zu setzen.

Albbruck und seine Brücken: Aus historischer Sicht ist jedoch davon auszugehen, dass die Brücke an einer anderen Stelle lag, vermutlich auch ganz anders aussah und durch immer neue Bauwerke ersetzt wurde. Derzeit gibt es in Albbruck vier Brücken, die über die Alb führen: die Eisenbahnbrücke (das Original wurde im Jahr 1869 erbaut), die parallel geführte Straßenbrücke auf gleicher Höhe, die tiefer gelegene Brücke zwischen dem Papierfabrik-Gelände und dem Ortsteil Alb, die Brücke der Bundesstraße 34 und eine weitere, die private Fußgängerbrücke im Bereich des Kraftwerks.

Das Albbrucker Gemeindewappen mit Brücke über die Alb. Aber welche Brücke? | Bild: Manfred Dinort

Denkbar wäre auch, dass die ursprüngliche Brücke eine Verbindung von der „Alten Landstraße“, über die sich damals der ganze Verkehr bewegte, zum Ortsteil Alb herstellte und identisch gewesen sein könnte mit der tief unten gelegenen Brücke zwischen dem Ortsteil Alb und dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik, die derzeit gesperrt ist. Der Bereich flussabwärts kam wohl damals wegen der Hochwassergefahr für einen Brückenbau weniger infrage.

Die Brücken Neben der Eisenbahnbrücke, die 2020 durch ein neues Bauwerk ersetzt wurde, gibt es drei weitere Straßenbrücken in Albbruck. Welches aber war die Brücke, die im Gemeindewappen abgebildet ist? War es eine reale Brücke oder hatte das Bild nur einen symbolhaften Charakter? Die Frage ist bis heute nicht geklärt.

Unbestritten ist, dass die blauen Wellen die Alb versinnbildlichen und die zwei Tannen für die Grafschaft Hauenstein stehen, zu der alle Albbrucker Ortsteile (ausgenommen Unteralpfen) gehörten und die alle in ihrem Siegel eine bewurzelte Tanne führten.

Die Brücke als Symbol: Denkbar wäre auch, dass es bei der Brücke des Wappens eher um den Symbolgehalt einer Brücke ging, nicht aber um ein reales Bauwerk. Der symbolische Gehalt einer Brücke besteht darin, Verbindungen zu schaffen, sich näher zu kommen und Grenzen abzubauen.

1975, nach der Gemeindereform und der Eingliederung der Bergdörfer in die Gemeinde Albbruck, galt es, die Kommunalpolitik neu auszurichten und sich näher zu kommen. So wurde in einer der ersten Sitzungen des neuen Gemeinderats der symbolhafte Charakter des Albbrucker Wappens herausgestellt. „Es gilt nun, Brücken in die neuen Ortsteile zu schlagen“, so drückte sich der damalige Bürgermeister und Amtsverweser Ludwig Wasmer aus. Daher beschloss der Gemeinderat, auch nach der Eingemeindung der Bergdörfer das Wappen in der ursprünglichen Form beizubehalten.

Ein Blick zurück: Die Brücke über die Alb, namensgebend für die Gesamtgemeinde, wurde erstmals 1403 im Zusammenhang mit dem Untervogt Claus von Albbrugg erwähnt. An der Brücke stand ein Zollhaus für den Zöllner und seine Familie. Über die Brücke verlief der gesamte Verkehr zwischen Waldshut und Laufenburg. Die Zolleinnahmen, die dem Habsburger Kaiser zustanden, waren daher sehr einträglich. In Tabellen waren die Zollsätze festgelegt, für Wein und Branntwein, für Roggen, Käse, Glaswaren und Salz, aber auch für Personen.

Im Jahr 1689 wurde eine neue Brücke erbaut, eine Steinbrücke. Durch das wenige Jahre zuvor gegründete Eisenwerk Albbruck auf dem heutigen Areal der Papierfabrik erhielt die Alb-Brücke eine zusätzliche Bedeutung. Aufgrund der hohen Bau- und Reparaturkosten war es nur verständlich, dass auch weiterhin eine Brückenmaut erhoben wurde. Und da die Brücke der einzige sichere Übergang über die Alb war (außer der weit oberhalb gelegenen Tiefensteiner Alb-Brücke), mussten die Fuhrleute wohl oder übel die Abgaben leisten.