Nach dem Christoph Ripp bereits bei der letzten Hauptversammlung erklärte, sich nicht nochmals zum Vorsitzenden der Albbrucker Siedlergemeinschaft wählen zu lassen, war die Vorstandssuche und sogar die mögliche Auflösung des Vereins Thema in Vorstandssitzungen. Über deren Ergebnis wurden die Anwesenden nun unterrichtet, aber auch über die Aktivitäten des Vorjahres. Zum 40. Mal fand der Behindertentag mit 100 Gästen aus Gurtweil statt. Bei der Feuerlöscherprüfung wurden 90 Exemplare vorgestellt. Die Siedlergirls waren in neuer Besetzung an den Bunten Abenden in Albbruck und Dogern aufgetreten und der Siedlerchristbaum war wieder weithin sichtbar. Für das Organisationsteam des Geburtstagskaffees war das Ergebnis enttäuschend. Von 40 verschickten Einladungen waren nur drei Anmeldungen zurückgekommen. Auch Kassierer Andreas Blossei sah weniger zuversichtlich in die Zukunft, da die Kosten in keinem Verhältnis mehr zu den Einnahmen stünden.

Nach dem die stellvertretende Vorsitzende Carola Ebner die momentane Lage der Siedlergemeinschaft aufzeigte, wurden in der Diskussion die unterschiedlichsten Varianten deutlich. Neben einigen Enthaltungen, gab es Stimmen zur Weiterführung, zur Auflösung des Vereins und zur Fusion mit Dogern. Dies sei nach einem entsprechenden Vorstandsbeschluss der Dogerner Siedler keine Option, informierte deren Vorsitzender Karl Bockstaller. Gerne wäre man aber bereit, Albbrucker Mitglieder in die eigenen Reihen aufzunehmen. Die Tendenz, die Auflösung zu beschließen, nahm durch die Ankündigung, dass sich wohl jüngere Mitglieder bereiterklären würden, mit einem neuen Vorstandsteam die Siedlergemeinschaft in die Zukunft zu führen, eine Wendung. Letztlich wurde festgelegt in einem halben Jahr in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die endgültige Entscheidung zu fällen.

Ehrungen: Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Werner Bernauer, Jochen Weidler, Jutta Schlachter, Manfred Kunz, Meinrad Serazio und Frieda Höckendorf geehrt.