Ab sofort können laut einer Pressemitteilung des Unternehmens Telekom rund 80 weitere Haushalte in Albbruck noch schneller im Netz surfen. Das maximale Tempo steige beim Herunterladen auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Die Telekom hat laut der Pressemitteilung ihr Netz in der Gemeinde weiter ausgebaut.

Homeoffice und Homeschooling

Insgesamt können demnach rund 2.250 Haushalte die schnellen Anschlüsse nutzen. „Homeoffice und Homeschooling haben es gezeigt: Ein bisschen mehr Geschwindigkeit am eigenen Anschluss kann nicht schaden. Schließlich soll alles ruckelfrei laufen. Da hilft das Mehr an Bandbreite, das wir jetzt in Albbruck zur Verfügung stellen“, wird Hubertus Kischkewitz, Unternehmenssprecher, in der Pressemitteilung zitiert.

Damit hätten Kunden nun einen schnellen Anschluss für Streaming, Gaming, Filme, Homeschooling und Homeoffice. Beim Heraufladen gäbe es 40 Mbit/s statt 10 Mbit/s bei einem herkömmlichen VDSL-Anschluss. Dafür habe die Telekom in Albbruck neue Systemtechnik in einem grauen Kasten am Straßenrand eingebaut. Das sorge für höhere Bandbreiten, heißt es in der Mitteilung.